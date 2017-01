Hospital de Viana em tribunal por alegado assédio moral a funcionária

O julgamento de um alegado assédio moral, que opõe uma funcionária e a administração do Hospital de Viana, ficou marcado para dia 8 de Junho pelo Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo, disse fonte judicial à Lusa.

Esta quinta-feira, durante cerca de três horas, decorreu uma tentativa de conciliação, tendo ficado marcado um prazo até data do julgamento para possível entendimento entre as partes, disse a mesma fonte. Ficaram ainda marcadas mais duas datas, dias 21 e 22 de Setembro, caso o entendimento não ocorra.

Segundo o que a Lusa conseguiu apurar, o caso remonta a 2013 e opõe uma administradora hospitalar de 42 anos e o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Na petição apresentada naquele tribunal, e a que a Lusa teve acesso, a funcionária acusa a administração da ULSAM de "mobbing ou assédio moral", alegando "violação do dever de ocupação efectiva, esvaziamento por completo de funções e repetidos comportamentos hostis".

A queixosa foi contratada em Outubro de 2007 para exercer as funções de administradora hospitalar de segunda categoria.

Em Dezembro de 2014, "após sucessivas substituições", passou a integrar "o Gabinete de Planeamento e Informação para a Gestão (GPIG)”.

"A última deliberação do Conselho de Administração expôs a funcionária a uma verdadeira desvalorização profissional, na medida em que a alocou num gabinete de suporte - GPIG - para aí desempenhar funções que não correspondem às funções inerentes ao objecto do seu contrato de trabalho", lê-se no documento.

A administradora hospitalar pede uma indemnização superior a 74 mil euros por danos patrimoniais e não patrimoniais. "Tal conduta provocou graves consequências físicas e psíquicas na saúde da funcionária traduzidas numa depressão reactiva, com diversos processos de somatização medicamente comprovados", refere o documento.

Naquela acção, a funcionária pede ao tribunal que seja "reconhecida e declarada a ilicitude da actuação” do conselho de administração daquela unidade hospitalar e que seja condenada "a abster-se de prosseguir com a conduta assediante assumida".

Reclama ainda que a administração da ULSAM seja condenada a atribuir à funcionária em causa "funções correspondentes ao objecto contratual e à sua categoria de administradora hospitalar de segunda classe, alocando-a, preferencialmente, à direcção do departamento de Psiquiatria e Saúde Mental".

A ULSAM integra os hospitais de Santa Luzia, em Viana do Castelo e Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, 13 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, servindo uma população residente superior a 250 mil pessoas. No total a ULSAM emprega mais de 2.500 profissionais, entre eles, 501 médicos e 892 enfermeiros.

