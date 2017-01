Casos de gripe em Portugal continuam em queda

Os casos de gripe diminuíram em Portugal pela terceira semana consecutiva, com uma taxa de 44,6 por cada 100.000 habitantes, segundo o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, divulgado nesta quinta-feira.

Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, dizem respeito à semana entre 16 e 22 de Janeiro e indicam uma "actividade gripal de baixa intensidade, com tendência decrescente". Segundo o boletim, desde a "semana 52/2016 observou-se uma diminuição do número de casos de gripe detectados laboratorialmente".

Até à terceira semana deste ano "foram analisados 788 casos de síndroma gripal, dos quais 442 deram positivo para o vírus da gripe. "Foram detectados outros vírus respiratórios em 71 dos casos de síndrome gripal", acrescenta.

Já no que diz respeito à mortalidade por todas as causas, esta continua, tal como nas semanas anteriores, "com valores acima do esperado", acresenta o boletim.

