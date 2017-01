CDS quer reforçar ideia de partido da oposição com propostas

Oposição firme ao Governo mas com propostas é a mensagem que o CDS quer reforçar em torno da sua líder, Assunção Cristas. “Política pela positiva” é o lema que estará nos cartazes que começarão a ser colocados nas ruas a partir desta quinta-feira.

“Queremos consolidar a imagem de Assunção Cristas e do CDS como o partido que tem contribuído com as melhores ideias para Portugal”, explicou ao PÚBLICO Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do partido. Mas não se pretende que a imagem seja a de um partido dócil para o Governo. Pelo contrário. Assunção Cristas continuará a ser assertiva sobretudo nos debates quinzenais. “É visível a nossa oposição firme ao Governo de que foi exemplo o último debate quinzenal”, sublinhou. Nessa sessão, a líder do CDS chegou a acusar o primeiro-ministro António Costa de mentir ao dizer que o acordo de concertação social já estava assinado pelos parceiros quando isso só viria a ser concretizado horas mais tarde.

Os cartazes são lançados um dia depois de PSD ter contribuído para o chumbo da redução da TSU ao lado dos partidos de esquerda e distanciando-se da abstenção do CDS.

Esta ideia de que o CDS faz propostas e não se limita a criticar já vem desde o congresso de Março do ano passado quando Assunção Cristas foi eleita líder do partido. Foi aí que anunciou um conjunto de pacotes legislativos em áreas como a natalidade e o envelhecimento activo que acabaram por ser chumbados pela esquerda meses mais tarde no Parlamento, mas que a liderança do CDS considera terem ficado como uma marca identitária do partido. Adolfo Mesquita Nunes dá outro exemplo da eficácia da iniciativa do partido ao referir-se às questões da saúde que têm sido colocadas na agenda por Cristas e que o BE também quer discutir.

A ideia de fazer oposição mas com propostas está também associada à candidata à Camara Municipal de Lisboa. Nessa qualidade, Assunção Cristas pediu uma reunião com o actual presidente, Fernando Medina, para debater temas como a habitação, mobilidade e apoio a idosos.

