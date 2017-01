Trump ameaça cancelar encontro com o México

O encontro agendado para a próxima terça-feira entre o Presidente norte-americano e o homólogo mexicano está em risco. Depois de Donald Trump ter assinado o decreto presidencial para a construção do muro entre os dois países e de o líder mexicano Enrique Peña Nieto ter “desaprovado” a medida, o Presidente dos EUA deixou um aviso: “Se o México não quer pagar por este muro tão necessário, então é melhor cancelar o encontro”.

Reagindo à ordem executiva do líder norte-americano, o Presidente mexicano repetiu que o seu país "não acredita em muros" e sublinhou que não pagará pelo projecto agora aprovado por Trump, classificando a missiva norte-americana como um ataque à dignidade do México. O líder mexicano lamentou e condenou a continuação da construção do muro, que "há anos, nos afasta em vez de nos unir", cita o jornal mexicano El Universal.

Apesar de, num primeiro momento, Peña Nieto ter afirmado que estava a "ponderar" se iria ou não encontrar-se com Trump em Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luis Videgaray, veio mais tarde esclarecer que o encontro "ainda continua confirmado", pelo menos "por enquanto".

Agora, numa curta declaração na sua conta pessoal do Twitter e partilhada na sua conta oficial de Presidente dos Estados Unidos (@POTUS), Trump voltou a colocar a pressão do lado do México e agita as relações entre os dois países.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Para sustentar que devem ser os mexicanos a pagar pela maior bandeira da campanha do Presidente norte-americano, Trump argumenta que os EUA já perderam um "número massivo" de empresas e empregos num acordo comercial com o México.

"Os EUA têm um défice comercial com o México de 60 mil milhões de dólares", escreve Trump. "Desde o início a NAFTA foi um acordo apenas para um lado, com despedimentos em massa e perdas para as empresas".

A referência ao NAFTA [Acordo de Livre Comércio da América do Norte] não surge isolada.O Presidente dos EUA já tinha anunciado a intenção de renegociar o tratado assinado com o México e o Canadá, em 1993, durante a Administração Clinton. A revisão das regras do tratado será um dos temas na agenda do encontro na próxima terça-feira.

