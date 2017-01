Trump acredita que "a tortura funciona" e quer combater "fogo com fogo"

“Se acredito que a tortura funciona? Absolutamente.” A frase é do Presidente dos EUA, que nesta quarta-feira reforçou a sua confiança na eficácia das técnicas de tortura de suspeitos de actos terroristas e sublinhou a sua intenção de ir “até onde for legalmente possível”. “Combater fogo com fogo”, é o mote do novo Presidente norte-americano.

PUB

Em entrevista à ABC, Trump esclareceu que na estratégia da nova Administração está em estudo o resgate dos procedimentos adoptados depois dos ataques de 11 de Setembro de 2001 e banidos depois de uma série de denúncias de abusos e violações de leis internacionais.

President Trump on waterboarding: “I feel it works,” but will rely on team’s guidance and do everything “legally." https://t.co/89o6NhpsWh pic.twitter.com/vWoL5W2ycc — ABC News (@ABC) January 26, 2017

PUB

O Presidente dos EUA disse que deixará a decisão para Mike Pompeo e James Mattis, os comandantes da CIA e do Departamento de Defesa, sublinhando que “quer manter o país a salvo”.

"Quando eles estão a disparar armas, a cortar as cabeças das nossas pessoas e de outras pessoas, quando estão a cortar cabeças de pessoas que são cristãs no Médio Oriente, quando o ISIS [Daesh] está a fazer coisas das quais não se ouvia falar desde os tempos medievais, isso faz-me ser favorável ao waterboarding [técnica de tortura com base no afogamento]?"

Sem nomear exemplos, Trump afirma que falou com “pessoas do mais alto nível de inteligência” e que lhes perguntou se a tortura funcionava. “A resposta delas foi ‘sim, absolutamente’”, argumentou. “Eles decapitam cabeças, filmam e enviam para o mundo inteiro. E nós não podemos fazer nada?”, continuou o Presidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As declarações de Trump seguem a entrega de um proposta ao Departamento de Segurança Nacional que propunha o estudo da recuperação do programa de prisões secretas da CIA. Leon Panetta, antigo director da CIA, acredita que recuperar esta posição seria “um grande passo atrás”.

Também o senador republicano John McCain já se posicionou contra as declarações do Presidente. “O Presidente pode assinar os decretos presidenciais que quiser. Mas a lei é a lei. Não vamos trazer de volta a tortura para os Estados Unidos”, vincou o republicano, prisioneiro de guerra no Vietname e vítima de tortura, cita o Politico.

PUB