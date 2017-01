Proposta de lei para autorizar May a accionar artigo 50 tem duas alíneas

O Governo britânico apresentou nesta quinta-feira uma proposta de lei, com apenas duas alíneas, para que o Parlamento autorize a primeira-ministra, Theresa May, a comunicar formalmente a decisão britânica de abandonar a União Europeia.

O texto foi apresentado dois dias depois de o Supremo Tribunal britânico ter decidido, em última instância, que só o Parlamento tem poderes para desencadear o processo de saída, tendo sido também ele a aprovar a lei de 1972 que enquadrou a adesão do país à UE, a qual conferiu direitos aos cidadãos britânicos que agora lhes serão retirados.

Apesar da derrota, o executivo conservador garantiu que May mantém a intenção de accionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa (primeiro passo no processo de saída) até ao final de Março. O ministro para o “Brexit”, David Davis, prometeu que a proposta seria “tão simples quanto possível” para garantir a sua rápida aprovação nas duas câmaras do Parlamento.

Em pouco mais de uma dezena de linhas e apenas duas alíneas, o texto autoriza a primeira-ministra a notificar a UE e sustenta que esta iniciativa terá efeito “apesar de quaisquer provisões adoptadas ao abrigo da Lei das Comunidades Europeias de 1972”.

Ainda antes da apresentação do texto, o líder da Câmara dos Comuns, David Lidington, informou os deputados que terão apenas cinco dias para aprovar o texto – o debate a aprovação na generalidade irá decorrer na próxima terça e quarta-feira, tendo sido reservados os dias 6, 7 e 8 de Fevereiro para o debate na especialidade e a votação final. O texto seguirá depois para a Câmara dos Lordes.

Um calendário muito apertado, com sessões que prometem arrastar-se noite dentro, foi criticado de imediato pela oposição que planeia apresentar várias propostas de alteração ao texto a fim de garantir que o Parlamento terá uma palavra a dizer sobre os planos do Governo para as negociações com Bruxelas e poderá escrutinar a sua evolução. Qualquer deputado que “se preocupa com a democracia parlamentar” deve votar contra este “desrespeito pelo Parlamento”, afirmou o deputado trabalhista Ben Bradshaw.

