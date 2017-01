Trump propõe imposto de 20% sobre produtos mexicanos para pagar muro

Está revelada, aparentemente, a receita do Presidente dos EUA, Donald Trump, para fazer o México pagar a construção do muro que Trump quer ver construído na fronteira entre os dois países. Segundo explicou o secretário para imprensa da Casa Branca, o plano passa por cobrar um imposto de 20% a todas as importações que entram nos EUA, permitindo assim reunir milhares de milhões de dólares destinados à construção da estrutura.

PUB

Sean Spicer explicou em conferência de imprensa que o novo imposto geraria cerca de 10 mil milhões de dólares (mais de nove mil milhões de euros) anuais aos cofres americanos o que cobre facilmente os custos da construção do muro fronteiriço avaliados em entre oito e 20 mil milhões de dólares (entre cerca de 7.4 mil milhões e cerca de 18.6 mil milhões de euros). O valor das exportações mexicanas para os EUA em 2015 ascendeu a valor total de 316 mil milhões de dólares (cerca de 294 mil milhões de euros), estima a CNN, calculando também um défice comercial na ordem dos 50 mil milhões de dólares.

O porta-voz da Casa Branca esclareceu ainda que a medida fiscal será aplicada apenas ao México mas que Donald Trump não coloca de parte a possibilidade de impor este imposto a todas as importações. Esta análise está a ser realizada como parte de uma abrangente reforma fiscal que o Presidente e os republicanos estão a desenhar.

PUB

Para colocar em prática a política fiscal relativa ao México, Trump necessita que seja criada nova legislação, ficando assim dependente de uma futura aprovação por parte do Congresso. Sobre isso, Spicer afirmou que a proposta é um dos temas de "contactos próximos" que têm sido realizados com "ambas as câmaras [do Congresso] para avançar e criar um plano". No entanto, espera-se que a medida sofra a oposição dos empresários americanos isto porque a consequência imediata de uma taxa deste género seria um aumento exponencial do preço dos produtos produzidos no México e comercializados nos EUA.

Esta quinta-feira o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou a visita aos Estados Unidos, que estava marcada para terça-feira da semana que vem. Na origem da decisão estão as declarações feitas esta quinta-feira por Donald Trump: “Se o México não quer pagar por este muro tão necessário, então é melhor cancelar o encontro”.

PUB