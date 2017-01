Balanço final da avalanche em Itália é de 29 mortos

As equipas de salvamento e buscas resgataram os últimos corpos de vítimas dos escombros do hotel atingido pela avalanche da semana passada. As autoridades contam 29 mortes, num balanço final quando já não há pessoas desaparecidas.

Onze pessoas sobreviveram ao desastre no Hotel Rigopiano que ficou destruído. A avalanche seguiu-se a fortes tempestades de neve e uma série de terramotos que abalaram o centro de Itália no dia 18 de Janeiro, na região de Abbruzo, a cerca de 150 quilómetros de Roma.

A procuradoria abriu um inquérito à tragédia. Vários hóspedes terão tentado deixar o hotel no momento da avalanche mas não conseguiram porque o acesso da estrada estava bloqueado pela neve.

