Ao fim de um ano, a polícia de Manchester descobriu quem é o morto de Dovestone

Mais de um ano depois, o corpo de um homem encontrado morto numa reserva natural na região de Manchester, no Reino Unido, foi finalmente identificado, noticia a BBC, depois de uma intensa investigação e de um mistério que prendeu a população local e britânica.

David Lytton, de 67 anos, de Londres, foi encontrado a 12 de Dezembro de 2015 na reserva de Dovestone, em Saddleworth Moor, na região da Grande Manchester. Nessa altura, o que se sabia do homem era apenas o que estava à vista: aproximadamente 1,80m de altura, olhos azuis, pele clara, entre 65 e 75 anos e cabelos grisalhos. De resto, não havia telefone nem documentos de identificação e, por isso, não existia nome, casa ou família para associar ao corpo .

Num primeiro momento as autoridades trataram o caso como mais uma pessoa desaparecida, e que, mais tarde ou mais cedo, a família iria reportar o desaparecimento. Porém, neste caso nem sinal da família do homem, contou o Telegraph na altura.

Vestindo uma camisa branca, camisola azul, calças bombazina, sobretudo e uns sapatos pretos, sabia-se que o homem tinha apanhado um comboio desde Londres para Manchester. Depois de chegar à cidade dirigiu-se a um bar em Greenfield, onde pediu ao funcionário as direcções para “o topo da montanha”. O estabelecimento é localizado junto à reserva de Dovestone. Apesar de ter sido avisado que não conseguiria regressar antes do anoitecer, o que era um risco, o homem partiu a pé. No dia seguinte de manhã o corpo foi descoberto por um ciclista de passagem. Nos bolsos foram apenas encontrados 130 libras e os três bilhetes de comboio que havia utilizado para se deslocar.

Descobriu-se mais tarde que a causa da morte foi envenenamento por estricnina. Um produto utilizado como pesticida, principalmente contra ratos. A tese de suicídio ganhava força. Durante a autópsia foi descoberta uma placa no fémur esquerdo do corpo, que tinha sofrido uma fractura grave, o que permitiu os investigadores chegarem ao Paquistão, de onde era originária a peça. Assim, e analisando os registos de voos, soube-se que o homem tinha viajado da capital paquistanesa, Lahore, para Londres. Mas a pista desbravava pouco ou nenhum caminho.

A polícia admitiu as mais variadas teorias. Para explicar o porquê da escolha daquele local específico para morrer, especulou-se que o homem era um dos dois sobreviventes de um acidente de avião, ocorrido em 1949 junto ao cume do monte, onde morreram 24 pessoas. Duas crianças sobreviveram mas perderam toda a família no desastre. Mas a tese não se confirmou.

Agora, e depois de mais de um ano a cruzar dados de ADN, chegou-se finalmente a uma associação positiva com um familiar de David Lytton, confirmou o médico legista responsável pela investigação. Num comunicado, as autoridades afirmam que “depois de mais de um ano de inquéritos meticulosos, que incluiu apelos no Reino Unido e Paquistão”, a polícia realizou “uma identificação positiva”. Para Março está marcado um inquérito completo sobre este caso sobre o qual, para além da identidade agora revelada, se continua a saber muito pouco.

