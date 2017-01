Chuva e falta de obras fecham escola Alexandre Herculano no Porto

A centenária Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, está encerrada esta quinta-feira por causa da chuva. "O frio ainda se aguenta, mas quando chove, chove nas salas e por isso decidiu-se encerrar", explicou ao PÚBLICO fonte do estabelecimento cuja direcção vem lutando, publicamente, para que seja concretizado um projecto de reabilitação que reponha a dignidade no funcionamento deste estabelecimento com 900 alunos.

Há muito que a comunidade escolar da Alexandre Herculano vem pedindo obras. O regresso da chuva, num Inverno bastante seco que "disfarçou" o problema, foi a gota de água que encheu o copo. Os baldes substituem os alunos, que esta quinta-feira não foram às aulas. Agostinho Salgado, do sindicato dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais do Norte, considera que a decisão de encerramento deste estabelecimento de ensino é correcta face às condições das instalações. "Quando estudei lá há 20 anos a escola já estava degradada e a precisar de obras. Imagine agora", assinalou.

No ano passado, em Maio, foi lançada a iniciativa "Não deixamos cair o Alexandre", que reuniu quase três mil assinaturas numa petição em defesa da concretização do projecto de reabilitação da escola. "Em 2009, a Parque Escolar reconheceu que eram necessárias obras urgentes e aprovou o seu projecto, da autoria dos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez. Mas o anterior governo ditou a sua suspensão no final de 2011 sem apresentar qualquer alternativa. De então para cá, a escola deteriorou-se ainda mais".



"A comunidade educativa enfrenta actualmente um quotidiano lectivo em que chove nas salas, há laboratórios fechados, o piso abateu em vários corredores, existem infestações de ratos e outras pragas, e de uma forma geral a escola exibe condições incompatíveis com os padrões de qualidade de ensino e de dignidade que se impõem à Escola Pública", lê-se nessa petição que tinha, entre os promotores, a concelhia do Porto do PS, e que apela ao actual Governo para que requalifique o Alexandre.

