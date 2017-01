Salvaterra de Magos: um morto e dois feridos após acidente com camião

Uma colisão entre um camião e um veículo ligeiro provocou nesta quinta-feira uma vítima mortal e dois feridos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 118 em Paul de Magos, concelho de Salvaterra de Magos. A informação foi confirmada ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O acidente entre o camião, que transportava restos de madeira moída e o veículo ligeiro encarcerou os dois ocupantes que viajavam no veículo ligeiro. Um deles não resistiu aos ferimentos.

O condutor do camião foi o primeiro a ser transportado para o hospital de Vila Franca de Xira, enquanto as autoridades trabalhavam no resgate das outras duas vítimas. Inicialmente, o CDOS de Santarém avançou que existiriam quatro vítimas, mas o número foi actualizado para três.

