Receita do IVA superou 15 mil milhões mas cresceu abaixo do esperado

Ao serem conhecidos os dados da execução orçamental completa de 2016 nesta quinta-feira, já é possível fazer o balanço da evolução dos principais impostos no último ano. O Estado encaixou 40.224 milhões de euros em receita fiscal e, embora o valor tenha crescido 3,5% em relação a 2015, o encaixe ficou abaixo do previsto.

Com o IVA, o imposto mais importante em termos de cobrança, a tendência foi a mesma: a receita continuou a subir, ultrapassando os 15 mil milhões de euros, mas também aqui houve um forte desvio face ao projectado no Orçamento do Estado (OE). A receita cresceu menos de metade do esperado — perto de 223 milhões de euros (mais 1,5%), quando o objectivo era um incremento de 468 milhões (3,2%).

A Direcção-Geral do Orçamento (DGO) nota que a evolução da receita continua ainda muito condicionada “pelo maior valor dos reembolsos (363,1 milhões de euros) nos primeiros meses de 2016”, porque a entrada em vigor das alterações no regime dos reembolsos pagos um ano antes fez com que o valor pago fosse “anormalmente baixo”. Algo que o Governo já sabia quando, este ano, elaborou o OE.

Em relação ao IVA, cuja receita também beneficiou no final do ano dos pagamentos do plano de regularização de dívidas ao Estado (conhecido como Peres), a DGO nota que os dados da execução orçamental já têm em conta “pelo quarto mês” o impacto nas contas da redução do IVA na restauração, que o Governo estima ter sido de 175 milhões.

Ao todo, a receita arrecadada com os impostos aumentou 1375 milhões de euros face a 2015, mas o desvio em relação ao previsto inicialmente supera os 720 milhões de euros, porque o Governo contava que o Estado arrecadasse mais de 40.950 milhões.

Empurrão extra

O Governo beneficiou na recta final do ano de dois efeitos extraordinários — um já previsto no Orçamento apresentado em Fevereiro, outro não. O primeiro tem a ver com o regime facultativo de reavaliação de activos das empresas, que terá dado um empurrão na ordem dos 100 milhões de euros na receita do IRC. Ao todo, a receita deste imposto acabou por totalizar 5228 milhões de euros, uma descida de 0,4% em relação a 2015. O segundo efeito positivo na receita foi o Peres, que rendeu no ano passado 512,7 milhões de euros, a larga maioria dos quais pagos em Dezembro (mais de 470 milhões).

Depois do IVA, o imposto mais importante em termos de receita é o IRS, que no conjunto dos 12 meses do ano rendeu aos cofres públicos 12.214 milhões de euros e passou a representar menos em termos percentuais no total da receita fiscal do Estado (30%, em vez de 32%). A receita caiu 3,8% em relação a 2015, o que a DGO explica por dois efeitos — o aumento dos reembolsos e a redução da sobretaxa.

Muito expressiva e superior ao esperado foi a variação da receita do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), que disparou 54%. Mas se o imposto subiu no ano passado — e foi sendo revisto de três em três meses em neutralidade fiscal —, não é apenas pelo agravamento fiscal que se explica esta subida. Ela deve-se sobretudo a uma reformulação contabilística, porque a receita — na ordem dos 590 milhões de euros — da contribuição sobre o serviço rodoviário e das consignações ao Fundo Português de Carbono e ao Fundo Florestal Permanente passaram a estar incluídas neste bolo, o que até agora não acontecia. Ora, sem estes efeitos, a receita cresce 26%.

Quanto ao imposto sobre o tabaco, a receita subiu 25% (como previsto no OE), para 1515 milhões de euros.

