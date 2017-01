Portugal leva Bankinter a lucro recorde de 490 milhões em 2016

O lucro do espanhol Bankinter cresceu 30% para 490 milhões de euros em 2016, com a combinação de negócios da operação em Portugal adquirida ao Barclays no ano passado a contribuir com 128 milhões de euros para o resultado.

"Adquirimos um bom negócio", realçou a presidente do Bankinter, Maria Dolores Dancausa, na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco, em Madrid.

De resto, a responsável sublinhou que os resultados do Bankinter no ano passado foram positivamente impactados pela integração da operação em Portugal a partir do segundo trimestre de 2016, que permitiu um resultado extraordinário de 128 milhões de euros resultantes da combinação de negócios.

