Maioria dos pedidos de ajuda ao mediador do crédito são reestruturações de crédito

Em 2015, foram abertos 599 processos de mediação de crédito, um decréscimo de 3% face ao ano anterior, de acordo com o relatório de actividade do Mediador do Crédito, divulgado esta quinta-feira. A reestruturação de créditos (várias dívidas) representou 63% dos pedidos de ajuda.

O Mediador do Crédito, criado em 2009 na esfera do Banco de Portugal para apoiar particulares no relacionamento com instituições de crédito, concluiu 251 processos de mediação no ano em análise.

A reestruturação de créditos de particulares representou 63% dos pedidos de mediação, sendo os restantes relativos a outras situações, a maioria das quais relativa ainda a dívidas.

Os pedidos de intervenção relacionados com dificuldades de acesso ao crédito, uma das missões do Mediador, continuam a ser residuais, representando 1% do total dos processos. Residual é também o peso dos pedidos colocados por empresas (2%), revela o relatório, divulgado com mais de um ano de atraso.

Desde Junho de 2009, quando foi criada a figura do Mediador, foram abertos 2926 processos, dos quais, 2494 foram classificados como Mediador do Crédito Competente, o que é o mesmo que dizer que estão dentro da competência do Mediador.

Com sucesso total ou parcial terminaram 62% dos processos abertos nesse período, o que segundo o mediador, cargo ocupado por Clara Machado desde 2012, “reflecte, de um modo geral a colaboração das instituições de crédito na viabilização de acordos”.

