“Há ir e voltar…”

Em Novembro de 2016, 105,6 mil jovens entre 15 e 24 anos estavam classificados pelo INE como estando desempregados, uma taxa de desemprego 29,1% (não ajustada de sazonalidade). Estes números excluem os jovens que não estão na população activa porque, por exemplo, são estudantes.

Não são só os jovens sem emprego que se ressentem da situação. A taxa de desemprego afecta em muito o rendimento e as condições de trabalho de todos aqueles que têm emprego, jovens e menos jovens, bem como as perspectivas de rendimento e de vida de quem encontra emprego. Por conseguinte, este será um dos principais desafios do actual e futuros governos. Só com mais investimento, com a economia a crescer e com o Estado a contratar de novo em escala suficiente (na prática as Administrações Públicas restringiram fortemente as novas contratações e estão a envelhecer de ano para ano) é que se poderá baixar o desemprego jovem de forma sustentada. O que não parece aceitável é que se tolere ou se ache normal mais de uma década com taxas de desemprego jovem em torno de 20% ou mais.

Muitos outros jovens portugueses neste escalão etário emigraram, uma parte significativa dos quais por necessidade.

Quando ouço algumas histórias de casos individuais, por exemplo, de jovens médicos, recém-licenciados, que aprenderam alemão enquanto tiravam a licenciatura e que passaram nos rigorosos exames de língua na Alemanha, para poderem ser recrutados como médicos e tirarem a sua especialidade em hospitais de grandes cidades alemãs, tudo porque não existiam vagas na especialidade que pretendiam em Portugal, fico esperançado. O mesmo se passa noutras áreas de formação e de especialização: enfermeiros, engenheiros, economistas, gestores, etc. Para muitos, a sua vida construir-se-á lá fora.

Mas pode ser que alguns equacionem regressar ao país. E, para esses, há que pensar em programas específicos que criem as condições de regresso, nomeadamente com incentivos financeiros ao longo de vários anos. Porque regressar ao país é, em parte, para alguns, largar tudo o que já conquistaram lá fora, recomeçar a vida e a carreira de novo e enfrentar as resistências dos que cá ficaram, bem como a nossa burocracia.

Enfim, enquanto estamos concentrados nos problemas presentes do país, no défice público, na dívida, esquecemo-nos às vezes que Portugal irá continuar a existir por muitos mais séculos. É necessário, por isso, levantar os olhos das dificuldades do dia a dia e ambicionar mais longe…

