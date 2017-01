Rui Vitória: "Fizemos o suficiente para ganhar"

Rui Vitória repetiu a expressão "há dias assim" para resumir o desfecho de uma meia-final que frustrou o objectivo de conquistar mais uma Taça da Liga. O treinador do Benfica reconheceu mérito ao adversário, apesar de considerar que a derrota se deveu à ineficácia dos "encarnados".

"É evidente que fizemos o suficiente para ganhar. Mas agora resta-nos dar os parabéns ao Moreirense, que ganhou com mérito, pois marcou e venceu", assinalou.

Rui Vitória lamentou o azar das "águias" na hora de materializar as oportunidades criadas. "Podiamos ter feito mais golos na primeira parte. Depois, na segunda metade, não conseguimos o que pretendíamos. Há dias assim. Perdemos porque não conseguimos materializar as oportunidades. Obviamente estamos tristes porque queríamos seguir em frente. Já que chegámos aqui, é evidente que queríamos vencer. Mas a concentração e o rigor não serão afectados".

Augusto Inácio bateu o Benfica e ganhou um problema, já que tinha colocado o próximo jogo da Liga, com o Feirense, no topo das prioridades. Agora, depois da primeira vitória do Moreirense sobre o Benfica, ao fim de 19 duelos, a garantir a presença na final da Taça da Liga com o Sp. Braga, o treinador dos minhotos admite poder alterar a estratégia.

“Quero enaltecer o grupo, todos estão de parabéns. Agora vou ter que pensar. Tinha previsto esta possibilidade, mas o desgaste é grande. Há muitos jogadores com cãibras e vou ter que olhar para o campeonato. Mas, para já, este jogo demonstrou que todos estão disponíveis para jogar”, declarou Inácio.

