Pogba "mata" esperança de Marco e dá final a Mourinho

O Manchester United garantiu esta quinta-feira, apesar da derrota (2-1) frente ao Hull City de Marco Silva, o apuramento para a final da Taça da Liga de Inglaterra, na qual defrontará o Southampton de Cedric Soares.

Obrigado a recuperar de uma desvantagem de dois golos, o Hull City apostou na velocidade para tentar desposicionar a formação de Mourinho. A estratégia de Marco Silva acabaria por desequilibrar defensivamente o Manchester United, que sentiu problemas inesperados, tendo sido forçado a recorrer à falta para travar as investidas dos "tigres".

Depois de dois livres perigosos e um remate à queima-roupa que De Gea resolveu instintivamente, o Hull City beneficiou de um penálti forçado que Tom Huddlestone converteu, a dez minutos do intervalo, pressionando o gigante de Manchester.

Zlatan Ibrahimovic respondia de pronto, com uma iniciativa que podia ter destruído todas as esperanças de Marco Silva, valendo a intervenção do guarda-redes David Marshall a salvar um golo certo.

A perder, Mourinho acabaria por ver a estratégia para a segunda parte afectada por um erro de arbitragem, agora numa grande penalidade cometida por Tom Huddlestone que o árbitro converteu em canto.

O jogo ficou ainda marcado pela estreia de Markovic, no Hull City, embora as alterações programadas por Marco Silva tenham acabado por ficar comprometidas com o golo da igualdade (66'), assinado por Paul Pogba, a concluir lance desenhado por Zlatan Ibrahimovic e Rashford, com Huddlestone infeliz no corte a servir o internacional francês.

O Hull City já não tinha força para destronar o United, que só não resolveu a questão mais cedo porque a barra negou o golo a Marcos Rojo, particular em que as equipas empataram já que Niasse também enviou uma bola à barra de De Gea.

Os "tigres" precisavam de mais três golos, tarefa hercúlea, embora bastasse um golo para alcançar uma moralizadora vitória. Algo que Niasse acabou por confirmar com o 2-1, a cinco minutos dos 90.

