Nuno Espírito Santo quer alto rendimento fora do Dragão

Nuno Espírito Santo admitiu esta quinta-feira estar à espera de uma partida complicada frente ao Estoril. O treinador do FC Porto fez a antevisão do jogo da 19.ª jornada, vincando a importância de conseguir bons resultados fora de casa.

"É uma deslocação historicamente difícil, mas vamos preparados, sabendo que estes três pontos são importantes para melhorar as nossas exibições fora de casa", considerou Nuno Espírito Santo.

O técnico portista lembrou que o objectivo é encurtar a distância para o líder, frisando que não há qualquer margem para erro.

"Não queremos que os empates se repitam, queremos é concretizar. É um desafio importante para estarmos dentro do objectivo principal, que é reduzir distâncias para o líder", acrescentou Espírito Santo, confiante na conquista dos três pontos.

Sobre a contratação de Soares, o técnico mostrou-se confiante que o jogador chega para acrescentar algo ao plantel. "O Soares permite-nos ter mais exigência na competitividade interna. Dá outra opção à equipa técnica. Ainda não pode jogar com o Estoril, mas estará totalmente ao dispor no jogo com o Sporting", disse.

Quem está à disposição do treinador portista é Brahimi. O argelino regressou da Taça das Nações Africanas e já integrou a preparação.

"A Argélia foi eliminada, o que é sempre mau. Mas para nós é bom ter já o Brahimi", vincou.

O treinador do FC Porto confirmou a recuperação de Maxi Pereira e mostrou-se satisfeito com a renovação de Danilo, até 2022. "É uma boa notícia para o FC Porto e para os nossos adeptos. O Danilo tem sido um jogador importante, com alto rendimento. É normal que tenha pretendentes. Um jogador do FC Porto está sempre sujeito. Mas espero que seja nosso durante muito tempo", admitiu.

