Benfica adormeceu cedo e Moreirense acordou a tempo

Uma vitória do Moreirense sobre o Benfica é coisa que nunca tinha acontecido. Em 19 jogos, quase todos (16) foram vitórias “encarnadas” apenas três foram empates. Ora, ontem, no Algarve, numa noite de vento e de chuva, num estádio de bancadas bastante vazias, fez-se duplamente história para a equipa minhota. O Moreirense venceu por 3-1 e vai disputar a final da Taça da Liga no domingo, frente ao Sp. Braga, numa final totalmente minhota, enquanto o Benfica deixou de poder sonhar com um pleno de conquistas esta época, ficando de fora da final pela terceira vez em dez edições.

PUB

Não foi um Benfica totalmente de “primeira” aquele que Rui Vitória escalou para este jogo das meias-finais, mas já o tinha feito em outras ocasiões e tinha resultado. Parecia que esta seria mais uma noite dessas, depois de uma primeira parte em que, praticamente, só houve uma equipa a jogar. A vantagem foi madrugadora e parecia lançar o Benfica para mais um jogo tranquilo. Aconteceu exactamente o contrário. O Benfica adormeceu demasiado cedo e o Moreirense acordou bem a tempo.

Positivo/Negativo Positivo Boateng Foi o homem do jogo, ao marcar dois dos golos que lançaram o Moreirense para uma noite duplamente histórica. Ganhou ao Benfica pela primeira vez e vai pela primeira vez a uma final.

Positivo Dramé O antigo extremo do Sporting B mexeu com o jogo. Marcou na primeira vez que tocou na bola e a sua velocidade foi sempre um enorme problema para os laterais do Benfica. Negativo Segunda parte do Benfica O jogo parecia controlado e talvez tenha sido esse o problema. Depois de 45 minutos razoáveis, os “encarnados” entraram mal na segunda parte, com dez minutos desastrosos dos quais não conseguiram recuperar. A defesa foi onde Rui Vitória mexeu mais e os problemas começaram aí. E Carrillo, na enésima tentativa de se mostrar útil, voltou a falhar.

PUB

Aos 6’, o regressado Eliseu metia a bola na área, Salvio acelerava e fazia o primeiro. Tudo controlado, pensava Rui Vitória. E o Moreirense não parecia ter grandes argumentos. Uma, duas, três oportunidades razoáveis e o marcador não se alterou. Os homens de Augusto Inácio equilibraram um pouco, mas não deram o salto qualitativo para poder discutir o jogo. Assim parecia. As aparências enganaram toda a gente. Depois do intervalo tudo foi diferente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Inácio, que prefere o canal Panda à Benfica TV, fez duas alterações ao intervalo. Meteu Fernando Alexandre, um médio, e Ousmane Dramé, um extremo. Da primeira vez que tocou na bola, aos 46’, o francês mudou o jogo por completo, graças a uma conexão de outras paragens. Isto já se tinha visto no Sporting B. Francisco Geraldes, que deve regressar em breve a Alvalade, fez o passe, Dramé passou por Ederson e meteu a bola na baliza, sem que Lisandro López e André Almeida o conseguissem impedir.

O Benfica entrou em falso na segunda parte, mas nem o golo sofrido acordou a equipa “encarnada”. O Moreirense continuou em alta rotação e, aos 54’, colocou-se em vantagem. Livre de Geraldes, bola em Cauê, cruzamento para área e golo de Boateng. Hora para o Benfica acordar? Não. Hora para o Moreirense marcar mais um. Aos 71’, de novo com Boateng, desta vez a passe de Podence (outro provável retornado para o Sporting).

Seguiu-se um duelo de Jonas com os ferros da baliza de Makaridze (duas vezes, aos 82’ e 86’) e o resultado manteve-se na mesma até ao fim. Vai ser festa minhota no Algarve.

PUB