Leonor Bessa dentro do cut provisório no Montado

Após os resultados da primeira volta, Leonor Bessa conseguiu ter um bom arranque e colocar-se no cut provisório, ao surgir no grupo das 36ª classificadas, com 74 pancadas, 2 acima do Par, tendo ainda chegado ao 11,º buraco com 1 pancada abaixo do Par.

“Hoje foi um dia em que o resultado não demonstrou o que joguei. Fiz 1 duplo bogey a 100 metros do green no buraco 4, depois recuperei [3 birdies], estava com -1 no buraco 10 mas depois fiz dois greens a 3 putts seguidos no 11 e no 12. Os greens estão complicados e quando se deixa a bola um pouco mais longe é difícil aproximar. Poderia ter sido um dia excelente mas não foi mau. Amanhã vou melhorar e entrar em campo com mais maturidade do que hoje porque em todos os dias de golfe aprendemos com os nossos erros”, disse a nº1 amadora portuguesa de 2015 e actual bicampeã nacional de sub-18 ao Gabinete de Imprensa da FPG.

PUB

Os resultados e classificações das jogadoras portuguesas após a primeira jornada foram os seguintes:

36,ª (empatada) Leonor Bessa 74 (+2)

67,ª (empatada) Sara Gouveia 78 (+6)

76,ª (empatada) Beatriz Themudo 79 (+7)

76,ª (empatada) Leonor Medeiros 79 (+7)

84,ª (empatada) Rita Costa Marques 80 (+8)

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ‘Portuguese International Ladies Amateur Championship’ é liderado pela italiana Letizia Bagnoli, que entregou um bom cartão de 67 pancadas, 5 abaixo do Par do campo desenhado por Jorge Santana da Silva, seguida por 1 escassa pancada pela sueca Frida Kinhult e pela dinamarquesa Line Toft Hansen.

Letizia Bagnoli foi 9.ª classificada no Campeonato Internacional Amador de Itália em 2016, o seu único top-10 da época transata em torneios a contar para o ranking europeu amador (EGA).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB