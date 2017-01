Duas Williams na final de um Grand Slam já é uma surpresa

Se a presença de Serena Williams em mais uma final de um torneio do Grand Slam não surpreende, o mesmo não se pode dizer da irmã mais velha. Aos 36 anos, Venus continua a jogar um grande ténis, algo que poucos acreditavam ser capaz após, em 2011, lhe ter sido diagnosticada a síndrome de Sjogren, uma doença que afecta o sistema imunitário, e uma lesão no braço que a obrigou, no início do ano, a desistir em Auckland. Mas com a ajuda do sorteio, que lhe colocou somente uma adversária do top 80 até às meias-finais, Venus surgiu rejuvenescida e com a ambição em alta para ganhar um confronto de gerações com a também norte-americana Coco Vandeweghe e qualificar-se para a 14.ª final de um Grand Slam, a primeira desde 2009, quando perdeu com Serena, em Wimbledon. No sábado, as duas irmãs voltam a encontrar-se na final do Open da Austrália, 14 anos após a vitória da mais nova, em Melbourne.

“Esta vitória significa muito, mais até porque ela jogou tão bem. Nunca houve um momento de relaxamento, nunca”, reconheceu Venus, depois de vencer Vandeweghe, por 6-7 (3/7), 6-2 e 6-3. A norte-americana de 25 anos não se intimidou com o estatuto da adversária, como já tinha feito nas rondas anteriores em que eliminou Angelique Kerber (1.ª) e Garbine Muguruza (7.ª) e, com 17 winners (de um total de 37), superiorizou-se no tie-break inicial. Venus, que não ganhava um encontro há mais de um ano após ceder o primeiro set, confirmou que estava ali para ganhar e, com nove pontos consecutivos, colocou-se na liderança da segunda partida, que assegurou ao anular os sete break-points que enfrentou.

Foi aí que Vandeweghe começou a perder o encontro, tendo só aproveitado um dos 13 break-points de que dispôs. A frustração da 35.ª mundial foi-se transformando em erros não forçados, terminando com 51. “No final do dia, a minha capacidade defensiva foi a parte mais importante do encontro. Sou versátil, consigo adaptar-me, posso fazer o que é preciso para ganhar um encontro”, admitiu Venus, chegada a Melbourne no 17.º lugar do ranking.

No acesso à Rod Laver Arena, Venus cruzou-se com a irmã, mas nem uma palavra foi trocada. Serena estava demasiado concentrada para a meia-final com Mirjana Lucic-Baroni (79.ª). E, em apenas 50 minutos, a número dois mundial venceu, por 6-2, 6-1, pondo fim à bela prestação da croata de 34 anos, que gastou muitas energias nos jogos realizados e nas emoções do regresso às meias-finais de um Grand Slam, 18 anos depois.

No sábado (8h em Portugal), as Williams vão defrontar-se pela 28.ª vez, nona em finais de majors. Venus procura juntar um oitavo título aos cinco conquistados em Wimbledon e dois no Open dos EUA; Serena vai tentar o 23.º Grand Slam para ficar mais perto da recordista, Margaret Court (24).

No torneio masculino, Roger Federer também pode fazer novamente história: aos 35 anos, o suíço procura um 18.º título do Grand Slam e primeiro desde 2012. Mas foram precisas três horas e uma medida excepcional para Federer ultrapassar Stan Wawrinka (4.º), por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 e 6-3. Depois de ver o compatriota tomar o ascendente com a conquista do quarto set, Federer decidiu pedir assistência médica e saiu do court. “Penso que estas paragens são mais mentais que outra coisa. Durante um encontro, podemos falar com alguém, mesmo que seja o fisioterapeuta”, explicou. Mesmo assim, Federer teve de anular dois break-points antes de assinar o break decisivo, para 4-2. “Não olhei mais para trás”, contou o 17.º do ranking.

Esta manhã, Federer ficava a conhecer o seu adversário na final, que saía do embate entre Rafael Nadal (9.º) e Grigor Dimitrov (15.º). “Vai ser especial de qualquer maneira. O que eu sei é que posso ganhar no domingo”, frisou Federer.

Hoje, Duarte Vale, eliminado nos oitavos-de-final do torneio individual de juniores, vai disputar a final de pares do escalão, ao lado do neozelandês Finn Reynolds.

