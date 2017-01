Brasil vence Colômbia em jogo de solidariedade com Chapecoense

O Brasil venceu a Colômbia, por 1-0, num jogo amigável de solidariedade com as vítimas do acidente aéreo que dizimou a equipa do clube brasileiro Chapecoense.

Os três jogadores da Chapecoense que sobreviveram ao acidente, o guarda-redes Jackson Follmann e os defesas Neto e Alan Ruschel, foram homenageados antes da partida amigável pelo público do Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, que “trocou” o habitual minuto de silêncio por um forte aplauso.

O único golo do jogo particular, arbitrado pelo argentino Jorge Baliño, foi apontado por Dudu, melhor jogador do campeonato brasileiro em 2016, de cabeça, logo a seguir ao intervalo.



Os jogadores de ambas as equipas, apenas dos respectivos campeonatos nacionais, dado que a partida não se realizou numa data oficial da FIFA, tentaram ganhar a confiança dos seus técnicos, aproveitando a ausência de estrelas de ambas as selecções que jogam na Europa, como Neymar, Gabriel Jesús, James Rodríguez, Falcao ou Carlos Bacca.

O estádio Engenhão contou com 18.695 espectadores. As verbas angariadas vão reverter a favor dos familiares das vítimas do acidente aéreo.

A 28 de Novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín, na Colômbia, causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa de futebol brasileira.

