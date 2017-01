Barcelona cilindra Real Sociedad e está nas meias-finais

Depois de ter acabado com a "maldição" do Estádio Anoeta, com um penálti de Neymar, o Barcelona confirmou esta quinta-feira, em Camp Nou, a passagem às meias-finais da Taça do Rei, juntando-se a Atlético de Madrid, Celta de Vigo e Alavés, ao bater a Real Sociedad, por 5-2.

Denis Suarez reforçou a vantagem alcançada em território basco, marcando o primeiro da noite (17') e transformando a missão da Real Sociedad em algo de praticamente inexequível. Sem problemas de maior, o Barcelona foi construindo uma passagem segura rumo ao destino final, embora o golo que encerrava a questão só tivesse chegado na segunda parte, num penálti (55') que Messi aproveitou para fazer o 2-0.

A Real Sociedad não sairia, contudo, em branco da Cidade Condal, aproveitando uma incursão de Juanmi (62') para chegar ao golo. Ousadia que pagou no minuto seguinte, com Luis Suárez a punir os bascos com o 3-1. O resultado confortável para os catalães estava, porém, longe de ficar encerrado. Ainda que virtualmente decidida, a eliminatória reservava mais.

Willian Jose reduziria (73') ainda para 3-2, impulsionando a Real Sociedad para um final de partida em busca da igualdade, o que Arda Turan não permitiria, aniquilando (80') as esperanças bascas, que Denis Suarez afundou (82') completamente, terminando o trabalho que tinha iniciado e arrumando de vez com a questão.

