André Greipel abre 2017 a ganhar em Maiorca

O ciclista alemão André Greipel (Lotto Soudal) abriu nesta quinta-feira o palmarés de 2017 com um triunfo no Troféu Porreres-Felanitx-Ses Salines-Campos, o primeiro do Challenge de Maiorca, em Espanha, onde o português Nuno Bico "estreou" a camisola da Movistar.

PUB

O sprinter germânico, vencedor de dois troféus em Maiorca em 2016, impôs a sua velocidade no final dos 161,8 km de percurso, batendo sobre a meta o belga Jonas Van Genechten (Cofidis) e o britânico Daniel McLay (Fortuneo-Vital Concept), segundo e terceiro classificados, respectivamente.

O campeão alemão, vencedor de três etapas na Volta a Itália e uma na Volta a França no ano passado, terminou a corrida em 3h41m37s, tempo atribuído aos primeiros 35 corredores. Nuno Bico, que se juntou a Nelson Oliveira na Movistar, fez a sua estreia pela equipa espanhola e terminou num segundo grupo, a sete segundos.

PUB

O Challenge de Maiorca, que abre o calendário europeu, prossegue na sexta-feira, com o Troféu Serra de Tramuntana (153,9 km), no qual participam José Mendes (Bora-Hansgrohe) e Nuno Meireles (Equipo Bolivia).

PUB