Actor Shia LaBeouf detido em protesto anti-Trump

O actor norte-americano Shia LaBeouf foi detido esta quinta-feira à porta de um museu em Nova Iorque, onde tem estado a cantar "Ele não irá dividir-nos" em frente a uma câmara desde a tomada de posse de Donald Trump.

De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press, o actor foi detido depois de alegadamente ter puxado o cachecol a um jovem de 25 anos, tendo-lhe arranhado a cara. Alguns dos apoiantes do movimento relataram no Twitter o momento da agressão e partilharam um vídeo que afirmam ter sido a causa da detenção do actor.

Nas imagens, é possível ver um homem que se aproxima de Shia LaBeauf e diz para a câmara: "Hitler não fez nada de mal". Nessa altura LaBeauf reage.

Shia LaBeouf, de 30 anos, conhecido pela sua participação em filmes como a saga Transformers e Ninfomaníaca, tem estado, desde a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, na sexta-feira, em frente a um museu a bambolear-se e a dançar enquanto repete a frase "Ele não irá dividir-nos" para uma câmara que faz transmissão em directo para a Internet.

A transmissão é para uma projecto de arte pública, que Shia LaBeouf e dois colaboradores pretendem que esteja online 24 horas por dia nos próximos quatro anos, tantos quanto a duração do mandato presidencial.

A câmara começou a transmitir em directo na manhã da tomada de posse, altura em que começou a funcionar um site que convidava as pessoas a aparecerem em frente ao museu para participar na iniciativa. Shia LaBeouf tem sido uma presença frequente, ainda que não constante. Tecnicamente, o projecto não é de oposição a Donald Trump, disse o actor em declarações à Associated Press na segunda-feira, no entanto, foi no dia da inauguração da Administração Trump que foi inaugurado e termina no final do primeiro mandato do actual Presidente.

Ainda assim, LaBeauf reforça: "Somos anti-divisão. Toda a gente está convidada. Só estou a dizer 'sejam simpáticos uns para os outros'".

