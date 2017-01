Tribunal liberta empresário julgado com militares da GNR

O Tribunal de Portalegre revogou a medida de coacção de prisão preventiva ao empresário que está a ser julgado, com mais quatro militares da GNR e outros 13 arguidos civis, disse o advogado, nesta quarta-feira.

Em declarações à Lusa, João Rodrigues Palma, advogado do empresário António Louro – e único dos 14 arguidos civis que se encontrava em prisão preventiva, acusado de quatro crimes de corrupção activa –, explicou que o tribunal ordenou a libertação do arguido na terça-feira, por ter adoptado "uma postura de colaboração" com a justiça.

"A postura que adoptou durante o interrogatório, a colaboração com o tribunal e o arrependimento que mostrou levaram o Ministério Público a requerer a suspensão da prisão preventiva, ficando o meu cliente com a medida de Termo de Identidade e Residência", disse.

Numa das sessões do julgamento, no dia 18 de Janeiro, o colectivo de juízes questionou o empresário, proprietário de um lagar de azeite, se obtinha informações sobre a localização de radares de trânsito e acções de fiscalização a estabelecimentos comerciais, tendo este assumido que tinha essas informações através dos quatro militares da GNR, incluindo um oficial superior, que são arguidos no processo.

O empresário reconheceu que, na maioria das vezes, depois de obter as informações, recolhia ou efectuava entregas de azeite em viaturas com excesso de carga e sem guias de transporte e as respectivas facturas, sendo a maior parte destes serviços efectuada, em dias de folga, por um dos militares do destacamento de trânsito da GNR de Portalegre, Joaquim Camilo, a troco de compensações monetárias.

Dos 14 civis envolvidos neste processo, apenas António Louro estava detido. Entre os quatro militares arguidos, três estão igualmente em prisão preventiva: o tenente-coronel Jorge Ferrão, o cabo da GNR no Posto Fiscal de Elvas Joaquim Santos e o militar do destacamento de trânsito da GNR de Portalegre Joaquim Camilo.

Os quatro militares da GNR, incluindo o tenente-coronel Jorge Ferrão, e os 14 arguidos civis são acusados de crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder e fraude fiscal.

O Tribunal de Portalegre já agendou mais de 30 sessões do julgamento até Março, num processo que envolve, além de 18 arguidos e os respectivos advogados, cerca de 200 testemunhas.

As primeiras detenções foram efectuadas a 19 de Janeiro de 2016, na zona de Portalegre, na sequência de uma "investigação conduzida exclusivamente" pela GNR, através da Unidade de Acção Fiscal, e coordenada pelo Ministério Público, por intermédio do Departamento de Investigação e Acção Penal de Évora.

Na acusação, é referido que a investigação apurou que os militares obtinham vantagens pecuniárias e em produtos diversos cedidas por comerciantes da região em troca de favores ou para evitar fiscalizações aos seus estabelecimentos, bem como obtinham informações sobre operações de fiscalização de trânsito.

