Número de vítimas da avalanche na Itália sobe para 21

As operações de busca e salvamento continuam no centro de Itália, onde há uma semana uma avalanche atingiu um hotel no parque nacional Gran Sasso. Há 21 mortes confirmadas, depois de as equipas de emergência terem retirado dos escombros mais três corpos, durante esta noite, escreve a agência Reuters.

Onze turistas e funcionários do hotel sobreviveram ao desastre. Os últimos sobreviventes foram salvos no sábado e a esperança de encontrar mais pessoas com vida diminui de dia para dia.

De acordo com os bombeiros, oito pessoas continuam desaparecidas nesta zona da estância turística atingida pela avalanche que se seguiu a fortes tempestades de neve e uma série de terramotos na região. A procuradoria de Pescara abriu uma investigação.

