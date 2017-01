DGS aconselha viajantes após surto de febre amarela no Brasil

A Direcção-Geral da Saúde divulgou nesta quarta-feira um conjunto de medidas de protecção individual para os viajantes com destino ao Brasil, incluindo a vacinação, na sequência do surto de febre amarela naquele país.

No comunicado, assinado pelo director-geral Francisco George, são indicadas três medidas prioritárias para prevenir a picada de mosquitos, responsável pela transmissão da doença: marcação de uma consulta do viajante pelo menos quatro semanas antes da partida, a vacinação contra a febre amarela, se aplicável, e a adopção de um conjunto de precauções individuais.

Neste último caso, aconselha-se a aplicação de repelentes, protecção das crianças (carrinhos de bebé, berços) com redes mosquiteiras, opção por alojamento com ar condicionado ou, em alternativa, utilizar redes mosquiteiras, mesmo durante o dia, utilização de vestuário preferencialmente largo, ou diminuição da exposição corporal à picada (camisas de manga comprida, calças e calçado fechado).

No caso dos viajantes que apresentem sintomas sugestivos de infecção por febre amarela (febre, calafrios, dores de cabeça intensas, dores musculares, fadiga, náuseas e vómitos), durante 14 dias após o regresso, aconselha-se o contacto com a linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou uma consulta médica, referindo a viagem recente.

Para informações complementares, os interessados devem contactar os serviços da consulta do viajante ou o médico assistente. Antes da viagem, a Direcção-Geral da Saúde propõe a consulta do 'site' http:/portalsaude.saude.gov.br/. sobre a evolução da situação no Brasil.

Em 13 de Janeiro, o governador do Estado de Minas Gerais decretou situação de emergência regional em saúde pública, na sequência do surto de febre amarela entretanto detectado.

De acordo com o comunicado da DGS, até segunda-feira tinham sido notificados 391 casos em Minas Gerais, e 83 óbitos. Também noutros estados foi registado um aumento do número de casos de febre amarela, designadamente em Espírito Santo (19 casos, um óbito), Baía (seis casos) e São Paulo (três casos, três óbitos). Estão em curso campanhas de vacinação nos estados afectados.

