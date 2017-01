Alterações climáticas causaram prejuízos a Portugal de 6,8 mil milhões de euros em três décadas

Os custos das alterações climáticas em Portugal entre 1980 e 2013 ascendem a 6,8 mil milhões, alerta a associação ambientalista Zero, que se baseia num relatório da Agência Europeia do Ambiente divulgado nesta quarta-feira.

A agência contabilizou os prejuízos resultantes para cada país de fenómenos meteorológicos extremos, como cheias e tempestades, mas também incêndios de grandes dimensões.

"O resultado mais surpreendente prende-se com a análise de custos efectuada. As consequências das alterações em Portugal entre 1980 e 2013 atingiram já 6,8 mil milhões de euros, dos quais apenas 300 milhões (cerca de 4% do total) se encontravam cobertos por seguros", diz a Zero em comunicado. O que representa um custo de 665 euros per capita e de 73,5 milhões de euros por quilómetro quadrado, o equivalente a 0,14% do Produto Interno Bruto do país, nos cálculos apresentados no relatório.

O dirigente da Zero Francisco Ferreira sublinha o facto de Portugal estar no fundo da tabela no que à taxa de cobertura destes prejuízos pelas seguradoras diz respeito. Em Espanha essa taxa é do triplo, 12%, mas na França e na Alemanha oscila entre os 44% e os 48%. “Pode ser por as pessoas não terem seguros para estes fenómenos”, avança o ambientalista, sublinhando que as conclusões da Agência Europeia do Ambiente vêm confirmar que o sul da Europa está particularmente vulnerável às ameaças decorrentes das alterações climáticas. “O sudeste e o sul da Europa são projectados como zonas hotspots, com o maior número de sectores e domínios a serem gravemente afectados. Áreas costeiras e planícies de inundação na parte ocidental da Europa são também hotspots multissectoriais. Os Alpes e a Península Ibérica são pontos críticos para os ecossistemas”, assinala a Zero, explicando que os custos dos danos associados às alterações climáticas são mais elevados precisamente no sul da Europa.

O relatório menciona por exemplo o surto de dengue na Madeira, em 2013, como uma consequência das alterações climáticas: a doença transmitida pelo mosquito é mais frequente em climas tropicais, mas tem chegado a outras latitudes à medida que a sua temperatura aumenta.

A Zero pede maior rapidez na mitigação dos efeitos ambientais das alterações climáticas e na adaptação do país às transformações daí decorrentes: “À escala nacional, é muito importante o avanço do Roteiro Nacional de Carbono Neutro para 2050 a desenvolver este ano e o passar à prática com a aplicação generalizada de iniciativas locais e nacionais no âmbito da estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas." Iniciativas que passam, por exemplo, por não permitir construção em zonas de cheia e pela criação de planos de contingência por parte das autarquias.

