Cristas pede reunião a Medina para debater Lisboa

A líder do CDS e candidata à câmara de Lisboa pediu uma reunião com o actual presidente do município, Fernando Medina, para debater temas como a habitação, mobilidade e apoio aos idosos, segundo fonte da direcção.

PUB

O pedido seguiu nesta quarta-feira por e-mail e tem em conta as preocupações de Assunção Cristas em resultado das visitas que tem feito em Lisboa como candidata às autárquicas, de acordo com a mesma fonte.

Assunção Cristas tem estado no terreno, em visitas a instituições e a bairros de moradores, muitas das quais não são publicitadas. Foram tornadas públicas as iniciativas em bairros sociais como o da Cruz Vermelha, na Alta de Lisboa, e o de Alfredo Bensaúde. A candidatura tem criticado a política de habitação desenvolvida pelo actual executivo socialista.

PUB

Esta é o primeiro pedido de uma reunião formal a Fernando Medina.

PUB