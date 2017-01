A solidez desta maioria

Vejam bem a sequência: o Bloco de Esquerda não está a fazer tiro à Concertação Social, não conhece nenhuma nacionalização que seja permanente, até já aceita um veículo para o malparado — desde que (como dizia Marcelo) ele não pese sobre os contribuintes. O Bloco acha que seria "um erro tremendo" provocar eleições antecipadas e não vê qualquer intenção de António Costa nesse sentido. A líder do Bloco acha que o acordo com o PS precisa de quatro anos para ser plenamente cumprido e encontra novos espaços de negociação (sem ser preciso um segundo acordo), acreditando que só se for cumprida a legislatura se dá "credibilidade" a esta solução de Governo.

O Bloco definiu-se, ao fim de um ano, como um partido institucional. Que nem tem medo de mostrar as suas propostas, "no contexto actual", como social-democratas. E tem a companhia do PCP nesta improvável viagem pela governação: em Dezembro, na entrevista que deu ao PÚBLICO, também Jerónimo de Sousa mostrou um empenhamento sem reservas face a este compromisso.

O que começou como um projecto para tirar a direita do poder já não está limitado a isso: é um projecto em evolução, onde se vão acrescentando aos poucos novas peças aos memorandos assinados no pós-legislativas. Assim se viu no orçamento com o aumento extraordinário das pensões, assim se está a ver na resolução do problema da Concertação Social, assim se vai ver muito em breve com a reformulação do apoio a desempregados.

Nesta nova maioria há, claro, obstáculos permanentes que serão sempre difíceis de ultrapassar. Só que, desta vez, não há ameaças permanentes (nem pontuais) de dissolução da maioria. Sim, Francisco Assis tem razão: a esquerda paralisou no que respeita a um caminho reformista. Não, Francisco Assis não tem razão: esta maioria não quer esse caminho de mudança — afirma o caminho contrário. Com os riscos que isso implica, pois claro, numa opção que em seu tempo será julgada.

Costa, Catarina e Jerónimo perceberam já que ninguém tem vantagem em acabar tão cedo com esta solução. O PS governa mais facilmente tendo dois amparos na Assembleia para negociar. Enquanto BE e PCP sabem que a saída de um é a saída dos dois — arriscando dar ao PS um jackpot eleitoral. Claro, no caminho há obstáculos diários, muitos riscos e uma permanente tensão. Mas esta percepção dos parceiros de que uma crise seria "um tremendo erro" é um trunfo enorme para António Costa, que tem de equilibrar isto tudo com a integração europeia, com as necessidades das empresas, com os “cisnes negros” que vão aparecendo pelo caminho. Sim, falta sabermos os resultados. Mas pelo menos do tempo e dos parceiros Costa não se poderá queixar. Estando juntos, juntos serão julgados por todos — no que fizerem e no que deixarem por fazer.

