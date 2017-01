Avião que caiu com juiz da Lava-Jato não tinha anomalias mecânicas

A análise preliminar aos registos áudio captados pela caixa-negra do avião que transportava o juiz do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e que caiu no mar na semana passada, concluiu que a aeronave não apresentava qualquer falha mecânica.

Zavascki era relator do processo Lava-Jato tendo perdido a vida, juntamente com outras quatro pessoas, na queda do avião no mar de Paraty. Agora, os técnicos das autoridades aeronáuticas brasileiras apontam, citados pela imprensa brasileira, como razão que levou à queda do avião, a desorientação do piloto. Apesar disso, na gravação não se regista pânico, pedido de socorro ou alarme por parte da tripulação nos 30 minutos que antecederam a queda.

No entanto, e segundo a Globo, a desorientação espacial do piloto é, por agora, a única explicação plausível para o incidente. Este tipo de desorientação surge quando se perde a noção entre o espaço existente entre o avião e o solo. De acordo com o canal brasileiro, no momento da queda, o espaço entre a aeronave e a água era muito baixa (cerca de 60 metros). Além disso, os investigadores referem que foram realizadas duas tentativas de aterragem no aeroporto de Paraty, o que indica que o piloto poderia estar à espera de uma abertura para aterrar. Além disso, na gravação são audíveis comentários do piloto sobre a chuva que se fazia sentir na região, informando que poderia esperar que o tempo melhorasse para abordar a pista. Pode ter sido num desses momentos que, ao virar o avião, juntamente com a pouca distância em relação ao solo, a asa tocou na água o que provocou o acidente.

A Folha de São Paulo refere que nas gravações é possível escutar o piloto a preparar uma curva e a abordagem final ao aeroporto, encaminhando-se assim para a aterragem, até que o som é interrompido por uma espécie de “ruptura”. As autoridades acreditam que foi neste momento que se deu o embate com a água, diz o mesmo jornal. Esta é ainda uma análise preliminar faltando uma perícia técnica ao que resta do avião para uma conclusão da investigação.

No início de Fevereiro era esperada a aprovação e a divulgação por parte de Zavascki de todos os acordos de delação realizados no âmbito da investigação à empresa Odebrecht, o maior processo em toda a Operação Lava-Jato. Estes acordos são realizados para obter testemunhos em troca de possíveis reduções de pena. O Supremo Tribunal Federal tem sob sua alçada a actuação de detentores de cargos públicos, tais como congressistas ou ministros alegadamente envolvidos no esquema de corrupção. Aproveitando esta medida, os investigadores esperavam que Teori Zavascki retirasse o sigilo, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de todos os cerca de 900 depoimentos realizados durante a investigação.

O juiz estava, por isso, a rever testemunhos de dezenas de executivos ligados à Odebrecht que alegadamente implicavam centenas de políticos, lembra a Reuters. A investigação do caso, que envolvia pelo menos 6400 milhões de reais (quase dois mil milhões de euros) em subornos relacionados com contratos de empresas públicas, já levou à detenção de dezenas de empresários e ameaça a actual presidência de Michel Temer. O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva foi também implicado no caso.

Cabe agora a Temer indicar o substituto de Zavascki no cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal.

