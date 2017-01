Ataque a hotel na Somália mata pelo menos 13 pessoas

Pelo menos 13 pessoas morreram e várias pessoas ficaram feridas num ataque a um hotel na Somália, esta quarta-feira, levado a cabo por terroristas do grupo al Shabaab, filial da Al-Qaeda na Somália. O grupo detonou um carro armadilhado à porta do Hotel Dayah na cidade de Mogadíscio, capital do país, e invadiu o interior do edifício para detonar uma segunda bomba, avança a agência Reuters.

As explosões aconteceram ao início da manhã desta quarta-feira, num hotel conhecido por ser habitualmente frequentado por políticos e localizado perto do parlamento e da presidência. Depois da primeira explosão, vários homens armados entraram no hotel armados. À chegada das autoridades e de jornalistas ao local, o grupo fez explodir uma segunda bomba.

#BREAKING Twin blasts hit Mogadishu hotel, several journalists injured — AFP news agency (@AFP) January 25, 2017

De acordo com o capitão da polícia, Mohamed Ahmed, o ataque atingiu deputados, autoridades e civis, sendo expectável que o número de vítimas mortais continue a aumentar.

O grupo terrorista tem sido responsável por vários ataques, na tentativa de derrubar o Governo e impôr a sua interpretação forçada do Islamismo à nação. Nos últimos dois anos, forças militares da Somália e da União Africana têm combatido o grupo al Shabaab, mas o grupo mantém-se activo a partir de bases rurais.

