A menina de Alepo escreveu uma carta a Trump

Bana Alabed, a criança síria de sete anos que, durante meses, relatou no Twitter a guerra de Alepo, disse ao novo Presidente dos EUA, Donald Trump, que ele "tem a obrigação de fazer algo pelas crianças da Síria" e de salvá-las, porque "elas são como as vossas crianças e merecem paz". E o que oferece Bana a Donald Trump em troca de ajuda? "Se me prometer fazer algo pelas crianças sírias, já serei sua nova amiga."

PUB

When you smile, you promote peace.

When you love, you promote humans. pic.twitter.com/O5XlAk2YWr — Bana Alabed (@AlabedBana) January 18, 2017

A carta de Bana Alabed foi enviada a Trump antes de este assumir a liderança dos Estados Unidos e partilhada pela mãe de Bana, Fatemah, com a BBC.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A página @AlabedBana, gerida pela mãe de Bana, teve um grande impacto e originou centenas de notícias e até documentários. A família que fugiu de casa a 27 de Novembro depois de um bombardeamento no seu quarteirão viu o regime conquistar o bairro a 14 de Dezembro. A 19 de Dezembro recomeçou a evacuação e a família de Bana saiu da cidade, estando a viver na Turquia.

É essa a história que Bana conta na carta a Trump. “Faço parte das crianças sírias que sofreram com a guerra na Síria. Mas agora estou a viver em paz na minha nova casa na minha nova casa, a Turquia. Em Alepo estava na escola, mas foi destruída por bombardeamentos. Alguns dos meus amigos morreram”, sublinha, acrescentando que ficará à espera de uma resposta.

Trump quer testar com Putin uma reaproximação dos dois países e Moscovo já disse que poderá convidar a Administração Trump a integrar o processo de paz na Síria. Já em Dezembro, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, considerou “promissora” a hipótese de colaborar com a Rússia e a Síria na luta contra os jihadistas do Daesh.

PUB