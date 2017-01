Comissões municipais de Lisboa querem gabinete e site para apoiar lojas históricas

As Comissões Permanentes de Economia e Cultura da Assembleia Municipal de Lisboa aprovaram, por unanimidade, um parecer conjunto que recomenda à Câmara que crie um gabinete para apoiar as lojas históricas e um site para promoção dos seus artigos.

As comissões pronunciaram-se sobre o projecto de regulamento municipal de atribuição da distinção "Lojas com História" e também sobre o projecto de regulamento do fundo municipal de apoio a estes comerciantes.

Aprovado em Fevereiro de 2015, o programa municipal prevê a atribuição de apoio financeiro (no âmbito de um fundo com uma dotação inicial de 250 mil euros) aos estabelecimentos classificados, para intervenções ao nível de arquitectura e restauro, cultura e economia.

Por aprovar pela Assembleia Municipal de Lisboa (AML) está a definição das regras da candidatura à distinção "Lojas com História" e do fundo municipal que as vai suportar.

No parecer, ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados destas comissões recomendam "a criação de um sítio plurilingue com informação sobre conteúdos relacionados com as 'Lojas com História'".

Esse site deverá incluir propostas de "roteiros pelas várias áreas de actividade destas lojas, promoção de artigos e/ou actividades de âmbito cultural para animação" das mesmas.

As recomendações dos deputados municipais incluem também a criação de um gabinete sediado na Câmara de Lisboa, "em articulação com a Associação de Turismo de Lisboa e a União de Associações de Comércio e Serviços", para apoiar os comerciantes candidatos a esta distinção através "de apoio jurídico, [e também] no apoio e aconselhamento na recuperação, restauro, remodelação e revitalização das lojas".

Os eleitos sugerem ainda "a formação de proprietários, lojistas e funcionários nas áreas de 'merchandising', vitrinismo, publicidade exterior, técnicas de aconselhamento e atendimento a clientes estrangeiros".

Ao nível do enquadramento regulamentar, os deputados pretendem que seja "considerado o conceito de 'reconhecimento', em detrimento do conceito de 'classificação'" das lojas históricas, distinção que deve ser precedida de uma consulta pública.

No geral, os deputados querem que a criação do fundo venha permitir "um mais célere e efectivo apoio à conservação, divulgação e promoção" destes estabelecimentos.

Por fim, o parecer prevê que o município "solicite ao Governo celeridade no agendamento da discussão e votação na Assembleia da República das alterações ao Novo Regime do Arrendamento Urbano [NRAU], assim como no Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados", e que abra as candidaturas para este programa "logo após a publicação da nova lei".

Em Abril de 2016, o PS apresentou na Assembleia da República um projecto de lei para "definir um regime de classificação e de protecção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural", através de alterações ao NRAU e ao Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados.

No caso do NRAU, o objectivo é prolongar, de cinco para dez anos, o período transitório para as lojas históricas.

Já no caso do Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados, pretende-se assegurar a permanência dos estabelecimentos classificados nos imóveis, mesmo que isso implique realojamentos temporários.

