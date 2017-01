Braga e Guimarães criam programa para salvaguarda da paisagem dos Sacro Montes

Braga e Guimarães apresentaram nesta quarta-feira um programa "pioneiro" para salvaguarda da paisagem dos Sacro Montes, que abrange uma área florestal de 2500 hectares, que pretende "concertar acções" para "promover e qualificar" aquele território que "une" os dois concelhos.

Para os autarcas dos dois concelhos, o Programa Intermunicipal de Salvaguarda da Paisagem dos Sacro Monte, agora apresentado e que surge sobre o mote "Dois territórios e uma paisagem", representa uma "importante passo" para salvaguardar e "promover economicamente" os dois territórios e transformou em "factor de união" aquilo que em tempos foi "motivo de desavença".

A área dos Sacro Montes integra imóveis de "valor incalculável" para ambos os municípios, como é o caso do Santuário do Bom Jesus do Monte e o seu Funicular, o Santuário do Sameiro, a capela de Santa Maria Madalena, o Caminho Real que liga a esta capela a Guimarães, a Citânia de Briteiros e o Castro de Sabroso.

"Este projecto inclui a requalificação dos espaços e a valorização patrimonial, a salvaguarda ambiental com acções de florestação e de qualificação, criação de percursos pedestres e de zonas de fruição pela população", salientou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

O autarca bracarense, que destacou ainda os Sacro Montes como um "recurso único do ponto de vista ambiental, patrimonial, histórico, económico e turístico que é necessário potenciar no futuro", deixou o desejo de ver aquele programa reconhecido.

"Esperemos que haja esse reconhecimento deste Plano para que possamos encontrar as melhores linhas de financiamento que possam visar este tipo de intervenção", disse.

Apesar do programa estar ainda em fase de desenvolvimento, o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, adiantou um dos objectivos a que se propõe a união entre as duas cidades.

"Reabilitar o complexo da Capela de Santa Maria Madalena [reconhecida como património nacional a 02 de Janeiro] em toda a sua envolvente, incluindo a reflorestação da zona de montanha e estabelecer percursos pedonais da Capela ao Castro de Sabroso", apontou o autarca.

