As perfurações no subsolo do Porto são obra de um Dom Sebastião

Provavelmente não sabia que a máquina que há 16 anos abriu caminho para o Metro do Porto debaixo das ruas da cidade se chamava Micas. Agora esta mini-tuneladora (máquina usada para a escavação de túneis) deu lugar a uma nova, baptizada de Dom Sebastião. O nome, dado pelos técnicos da Câmara Municipal do Porto, é inspirado no “nevoeiro típico da noite portuense”, lê-se no site do município, numa referência ao jovem Rei de Portugal, desaparecido após na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, que, segundo a crença da época, voltaria numa manhã de nevoeiro.

PUB

Já este Dom Sebastião, a máquina, veio de Espanha, mas era também “muito esperado.” Com uma ressalva: “Este Dom Sebastião chegou”.

Na semana em que o subsolo da cidade volta a ser perfurado, o Dom Sebastião estreia-se nestas lides nas obras do Mercado do Bolhão. A nova tuneladora de serviço está já a trabalhar na criação de um novo leito para o curso de água subterrâneo que passa por baixo deste mercado, neste momento alvo de obras de restauro e modernização. Nas próximas semanas, este Dom Sebastião terá muito com que se ocupar no subsolo da Rua Sá da Bandeira.

PUB

PUB