V. Setúbal e Sp. Braga lutam pelo regresso à final da Taça da Liga

O primeiro finalista da Taça da Liga será conhecido hoje, no Estádio do Algarve. A partir das 20h45, V. Setúbal e Sp. Braga, duas das três equipas que já venceram a prova – a outra é o Benfica -, defrontam-se num frente a frente em que Jorge Simão, treinador dos minhotos, assume o favoritismo, apesar de concordar com José Couceiro, técnico dos sadinos, na previsão de que será “um jogo equilibrado”. Os vencedores das meias-finais de hoje, entre V. Setúbal e Sp. Braga, e de amanhã, entre Moreirense e Benfica, vão disputar a final no domingo, o que obrigará ao adiamento dos seus jogos na jornada 19 da I Liga.

Vencedor da primeira edição da Taça da Liga, na época 2007-08, o V. Setúbal regressa, dois anos depois, à meia-final da competição e José Couceiro, treinador dos vitorianos, reconheceu na antevisão da partida que “para a cidade de Setúbal” e “para o Vitória, as taças têm sempre um valor acrescido” pedindo, por isso, que os adeptos sadinos estejam “em peso” no Estádio do Algarve, “porque ninguém joga finais sem ganhar meias-finais”.

Apesar da derrota do Sp. Braga no passado fim-de-semana frente ao V. Guimarães, Couceiro diz que os “arsenalistas” não estão “num momento mau”, lembrando que o adversário “está no terceiro lugar, posição que dá acesso a uma pré-qualificação da Liga dos Campeões”. “Não podemos menorizar o valor do Sp. Braga. Penso que, amanhã [hoje], as probabilidades de ser um jogo equilibrado e decidido em pormenores são muito grandes. Tudo faremos para, no domingo, estarmos na final e oferecermos essa final aos nossos adeptos”, concluiu.

Do outro lado, Jorge Simão considera que pela “história recente dos dois clubes e pela posição na tabela classificativa”, pode-se “considerar o Sp. Braga como favorito”, mas alerta que num duelo “com estas características, a eliminar, as questões do favoritismo esfumam-se”.

Sobre a partida, Simão diz esperar “um bom combate” e “conseguir o apuramento para a final”, desvalorizando o desaire recente frente ao rival V. Guimarães: “As derrotas são um momento duro, de análise, mas nem quando se ganha está tudo bem, nem quando perde está tudo mal. Importa passar a imagem de confiança, serenidade, lucidez e convicção. Não é uma derrota que coloca tudo em causa.”

O vencedor da partida de hoje, entre sadinos e minhotos, vai defrontar no próximo domingo, também no Estádio do Algarve, a equipa que ganhar amanhã a meia-final entre Moreirense e Benfica, o que obrigará ao adiamento dos jogos da jornada 19 da I Liga dos dois finalistas, que para já estão agendados para segunda-feira, para dia 2 de Fevereiro, uma quinta-feira.

