Erros sadinos estenderam a passadeira da final ao Sp. Braga

O Sp. Braga é o primeiro finalista da Taça da Liga após derrotar nesta quarta-feira, no Estádio do Algarve, o V. Setúbal, por 3-0. Num jogo disputado, mas com pouca qualidade, os sadinos tiveram mais posse de bola, mas o domínio territorial da equipa de José Couceiro esbarrou sempre na rigorosa e eficaz exibição dos bracarenses. Pedro Santos, na marcação de um penálti, Stojiljkovic e Rodrigo Pinho fizeram os golos do Sp. Braga.

A recuperar de um indigesto desaire caseiro frente ao vizinho e rival V. Guimarães, o Sp. Braga não podia ter melhor início de partida. Após uns primeiros dez minutos com faltas a mais e futebol a menos, um remate de Pedro Santos foi travado pelo braço de Frederico Venâncio dentro da grande área sadina e Carlos Xistra apontou para a marca de grande penalidade. Na conversão, Pedro Santos colocou a bola junto ao poste esquerdo de Trigueira, não dando hipóteses de defesa ao guarda-redes vitoriano.

Com a vantagem, apesar de jogar com quatro jogadores de características ofensivas (Pedro Santos, Ricardo Horta, Rui Fonte e Stojiljkovic), o Sp. Braga recuou no terreno e ofereceu o controlo ao V. Setúbal. A equipa de José Couceiro, que apenas trocou de guarda-redes em relação ao jogo do passado fim-de-semana, em Belém, respondeu quase de seguida: aos 16’, Paulinho impediu que Nuno Santos ficasse isolado; aos 20’, após remate de Edinho, a bola embateu no braço de Artur Jorge e os sadinos pediram penálti. O ascendente da formação de Setúbal manteve-se até ao intervalo, mas Matheus resolveu sempre todos os problemas sem dificuldade.

Sem que nenhum treinador mexe-se nas equipas ao intervalo, os últimos 45 minutos começaram com a mesma tendência de jogo: V. Setúbal com mais posse, Sp. Braga na expectativa e a procurar dar o xeque-mate no jogo através de rápidos contra-ataques e Pedro Santos, aos 55’, foi o primeiro a criar perigo: o remate do extremo dos “arsenalistas” passou ligeiramente por cima da baliza de Trigueira. Uma dezena de minutos depois, a equipa de Jorge Simão passou das ameaças aos actos: um passe displicente de Nuno Pinto colocou Rui Fonte na cara de Trigueira e o “17” do Sp. Braga, de forma altruísta, assistiu Stojiljkovic que só teve que empurrar para o fundo da baliza.

Perto da eliminação, Couceiro respondeu lançando Santana e o brasileiro esteve perto de marcar aos 73’, mas Matheus segurou a vantagem e, do outro lado, a eficácia bracarense voltou a provocar estragos: aos 87’, na melhor jogada da partida, Ricardo Horta assistiu Rodrigo Pinto e o brasileiro fez o 3-0 final.

Nesta quinta-feira, disputa-se a outra meia-final da competição, entre o Moreirense e o Benfica, às 20h45, também no Estádio do Algarve. A final será realizada no mesmo estádio, à mesma hora, no domingo.

