Real Madrid eliminado da Taça do Rei

O Real Madrid foi eliminado dos quartos de final da Taça do Rei pelo Celta de Vigo. Depois de na primeira mão ter perdido em casa com os galegos por 1–2, a equipa de Cristiano Ronaldo não foi além de um empate a duas bolas em Vigo.

PUB

O Celta colocou-se em vantagem aos 44 minutos com um autogolo do brasileiro Danilo, mas antes o Real Madrid tinha já enviado duas bolas aos ferros na mesma jogada. Aos 62 minutos Ronaldo apontou um livre directo restabelecendo a igualdade. No entanto, a cinco minutos do fim Daniel Wass terminou com as dúvidas em relação ao vencedor da eliminatória e colocou a equipa treinada pelo argentino Manuel Berizzo novamente em vantagem. No último minuto da partida Lucas Vázquez fez o 2-2 mas não foi o suficiente para evitar a eliminação dos “merengues”.

O Celta de Vigo junta-se nas meias-finais ao Alavés e ao Atlético de Madrid. O outro semifinalista vai sair do encontro entre FC Barcelona e Real Sociedad. Os catalães venceram na primeira mão por uma bola a zero.

PUB

PUB