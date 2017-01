Mirjana Lucic, a senhora prodígio

Passou tanto tempo desde que Mirjana Lucic foi semifinalista em Wimbledon que a croata chegou a perder a confiança em si própria. No final dos anos 90, era uma menina-prodígio de 15 anos, a brilhar no circuito profissional ao lado de Martina Hingis, Anna Kournikova e as irmãs Williams. Mas o comportamento abusivo do pai levaram-no a trocar a Croácia natal pelos EUA e, mais tarde, a abandonar o ténis. Foi com muito esforço e força de vontade que Lucic voltou a acreditar que podia voltar ao topo. E 18 anos depois, já senhora casada, com 34 anos e 79.ª no ranking, Lucic vai voltar, no Open da Austrália, a disputar a sua segunda meia-final de um Grand Slam.

“Quando era nova, tinha aquela confiança que simplesmente se tem quando se está sempre a ganhar. Quando se pára de ganhar tanto e não se joga durante tanto tempo, perdemo-la um bocadinho. Nem é perder, esquecemo-la. Foi o que me aconteceu, durante os anos em que batalhei. E estou mesmo contente por me ter lembrado”, revelou Lucic-Baroni (pelo casamento), após vencer a checa Karolina Pliskova, quinta no ranking e finalista no último Open dos EUA, por 6-4, 3-6 e 6-4, em uma hora e 48 minutos. A 3-4 do set decisivo, Lucic saiu do court para receber tratamento à côxa direita. No regresso, cedeu apenas um ponto até concluir o encontro, em que somou 42 winners.

Ainda na Rod Laver Arena, a croata não conseguiu evitar as lágrimas quando foi entrevistada pela antiga jogadora Rennae Stubbs, a única adversária que tinha derrotado no Open da Austrália, em 1998, até regressar este ano em Melbourne. Lucic passou por tanto nestes últimos 18 anos, que a sua vida dava um livro.

“Uma parte de mim quer falar sobre isso, porque as pessoas não sabem. Muita coisa é especulação. Outras vezes, quero manter essas coisas para mim. Quero ser conhecida como uma lutadora espantosa, uma pessoa que perseverou contra tudo, contra todas as probabilidades. É disso que tenho orgulho”, frisou Lucic, que, esta madrugada, decidia um lugar na final com Serena Williams, que já defrontou por duas vezes no circuito profissional… em 1998. Serena (2.ª) assinou a melhor exibição no torneio para ultrapassar a britânica Johanna Konta (9.ª), por 6-2, 6-3. Na outra meia-final, a irmã Venus (17.ª) defronta a também norte-americana Coco Vandeweghe (35.ª).

No torneio masculino, Rafael Nadal continua com a confiança em crescendo, ao vencer Milos Raonic (3.º), por 6-4, 7-6 (9/7) e 6-4. Na 24.ª meia-final do Grand Slam que vai disputar, o espanhol defronta Grigor Dimitrov (15.º), que o derrotou no final do último ano. Nos "quartos", o búlgaro superou David Goffin (11.º), por 6-3, 6-2 e 6-4.

