Há um ano não foi o mercado de Inverno que fez a diferença

Falta uma semana para o encerramento do mercado de Inverno e a cautela tem sido predominante nas movimentações dos três “grandes” do futebol português. Contratar mais não significa contratar melhor, como fica claro olhando para o impacto que tiveram os reforços que há um ano chegaram ao Benfica, FC Porto e Sporting. A abordagem divide-se entre recrutamento numa perspectiva de médio prazo e contratações feitas para serem soluções imediatas.

PUB

Era precisamente isso que o Sporting procurava quando, em Janeiro de 2016, fez chegar a Alvalade seis caras novas para a equipa de Jorge Jesus. Os “leões” iniciaram o ano na liderança da I Liga e deram especial atenção à defesa, reforçada com Schelotto, Zeegelaar, Coates e Rúben Semedo (que já tinha sido utilizado na Supertaça, no início da temporada, e regressou de empréstimo). As outras contratações foram Bruno César e Hernán Barcos, e só do argentino pode dizer-se que ficou aquém das expectativas (oito jogos, nenhum deles a titular). Todos os outros entraram rapidamente nas opções de Jorge Jesus e assumiram importância na equipa, mantendo-se no plantel para a actual temporada.

No Dragão também se procuravam soluções imediatas, mas os dois tiros disparados em Janeiro saíram ao lado: Suk e Marega já deixaram o FC Porto, cedidos ao Trabzonspor e V. Guimarães, respectivamente. Na segunda metade da temporada 2015-16 o sul-coreano vestiu 14 vezes a camisola “azul e branca”, tendo sido titular em sete ocasiões, enquanto o maliano fez 13 jogos, apenas quatro deles alinhando de início.

PUB

O período de transferências de Inverno transacto ficaria também marcado, para o FC Porto, pela troca de treinador: a SAD dos “dragões” decidiu, a 8 de Janeiro de 2016, substituir a equipa técnica liderada por Julen Lopetegui – Rui Barros assegurou a transição e José Peseiro foi o escolhido para comandar o emblema da Invicta. Porém, também aqui o impacto foi escasso, porque o técnico português já deixou o Dragão. Nuno Espírito Santo seria o nome eleito para comandar o FC Porto versão 2016-17.

O Benfica optou por uma abordagem distinta dos rivais, contratando para o futuro. Grimaldo chegou da equipa B do Barcelona em Janeiro e, até ao final da temporada 2015-16, cumpriu apenas cinco jogos (quatro deles a titular), com Rui Vitória a começar por dar-lhe minutos na Taça da Liga. Mas o espanhol iniciou a nova época como dono do lado esquerdo da defesa “encarnada”.

No relatório e contas relativo a 2015-16 detalhava-se ainda que “os investimentos realizados pela Benfica SAD na aquisição de direitos de atletas [em Janeiro] tiveram uma perspectiva de médio prazo, designadamente as contratações dos jovens atletas sérvios Luka Jovic e Ivan Saponjic”. Ambos trabalharam às ordens de Hélder Cristóvão, na equipa B, e só Jovic chegou a estrear-se pela equipa principal, com duas aparições como suplente utilizado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tudo indica que na Luz a estratégia está a repetir-se: o único reforço já anunciado é um lateral esquerdo jovem, o brasileiro Marcelo Hermes, para acautelar uma eventual saída de Grimaldo. E, mesmo com as lesões que afectaram o espanhol e Eliseu, Rui Vitória optou por não precipitar a aposta no ex-Grêmio de Porto Alegre, utilizando André Almeida.

O FC Porto voltou a procurar uma solução imediata para o ataque, ao resgatar Soares ao V. Guimarães – o brasileiro será o principal concorrente a André Silva, reduzindo ainda mais o espaço do belga Depoitre. Antes já chegara Kelvin, que terminou o empréstimo ao São Paulo.

Em Alvalade, este período de transferências deverá servir para uma reformulação mais ou menos profunda do plantel. João Palhinha já regressou do empréstimo ao Belenenses e o mesmo deverá acontecer com Francisco Geraldes e Daniel Podence, cedidos ao Moreirense. Markovic já saiu e vários outros (Meli, Elias, Petrovic ou Castaignos) devem seguir-lhe o caminho, incluindo William Carvalho.

PUB