Figgy finaliza em beleza digressão no Egipto

Com 8 birdies e 1 bogey, Pedro Figueiredo concluiu hoje o Red Sea Ain Sokhna Classic com uma volta de 65 pancadas, 7 abaixo do par-72, no percurso B+C do Sokhna Golf Club, em Ain Sokhna, junto ao mar Vermelho, no Egipto. Tal marca permitiu-lhe descolar do largo grupo dos 12.º classificados para o 6.º lugar, empatado com o escocês David Law, ambos com um total de 203 (-13) em 54 buracos.

“Hoje bati muito bem na bola. Acho que foi o dia que bati melhor nestas duas semanas. Falhei alguns putts mas não deixou de ser uma óptima volta, num campo bastante acessível”, disse ao GolfTattoo.

Este foi o segundo torneio do ano no calendário do Pro Golf Tour, ambos com 30 mil euros em prémios e 96 participantes. No primeiro, o Red Sea Egyptian Classic, na semana passada, no percurso A+B do mesmo resort de golfe, o português tinha sido segundo, a uma pancada do vencedor, o francês Kenny Subregis.

Apesar deste bom resultado para finalizar a sua digressão em terras egípcias, não conseguiu reduzir a diferença para o primeiro, já que o inglês Ben Parker ganhou com 65-65-65, para um total de 195 (-21). O austríaco Clemens Prader ficou a 3 pancadas tendo registado hoje o melhor resultado do torneio, 62.

Figueiredo segue agora para Londres, onde estará dois dias antes de regressar a Portugal no sábado. Descanso e treino.

O Pro Golf Tour faz uma pausa, regressa em Fevereiro em Marrocos, com o Open The Tony Jacklin (de 9 a 11), em Casablanca, no clube de The Tony Jacklin Casablanca. Figgy estará neste torneio mas pondera jogar antes, a 4 e 5, o Morgado Classic, do Algarve Pro Golf Tour, no Morgado do Reguengo, que será palco, em Maio, do regresso do Open de Portugal ao European Tour, 10 anos depois da Penha Longa.

Veja mais em www.golftattoo.com

