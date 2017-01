“Adrien e William não estão a render tanto esta temporada”

Erros próprios e erros da arbitragem deixaram o Sporting numa posição desconfortável na tabela classificativa, segundo Jorge Jesus, que defende a introdução imediata do vídeo-árbitro para minimizar os danos na verdade desportiva. O menor rendimento de peças fundamentais na equipa da temporada passada, como Adrien e William Carvalho, justificam também alguns percalços, mas o treinador confia que os seus jogadores vão conseguir inverter este ciclo negativo e lutar pelo título, pelo menos enquanto for matematicamente possível.

“O coração da equipa era muito forte no ano passado, com William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, que faziam um corredor central muito forte. Esta temporada, não estão a render tanto como renderam no ano passado, no caso dos dois primeiros e tivemos alguma desvalorização da nossa qualidade de jogo, ainda mais com a saída de alguns jogadores importantes”, defendeu o técnico, esta quarta-feira, em entrevista à Sporting TV.

Mas, apesar de assumir algumas culpas, Jesus justifica a época decepcionante essencialmente com as falhas da “terceira equipa”. “O motivo principal é a arbitragem, não tenho dúvida nenhuma. Ainda no último jogo na Madeira [2-2, frente ao Marítimo] nós ganhámos, mas a terceira equipa não nos deixou ganhar. Fizemos o 3-2 que não foi validado. Não conseguimos controlar isso.”

A solução, de acordo com o treinador, passa pela introdução imediata do vídeo-árbitro, que minimizaria o erro humano. “Não tenho dúvida nenhuma que as novas tecnologias devem entrar imediatamente no futebol. As situações de dúvida deixam de o ser e os árbitros têm esta opinião em relação ao vídeo-árbitro. É o caminho. Vai valorizar e fazer evoluir o futebol. Se já estivesse em funcionamento a situação pontual do Sporting seria diferente.”

O quarto lugar no campeonato e os dez pontos de desvantagem para o líder Benfica não deixam os “leões” numa posição confortável para lutar pelo título, mas Jesus recusa atirar a toalha ao chão. “Encaro a luta pelo título exactamente da mesma maneira: enquanto for matematicamente possível, acreditamos. Não deixamos de perceber que as condições são favoráveis para quem vai na frente, com o encurtamento das jornadas, mas vamos encarar como se estivéssemos em primeiro e preparar jogo a jogo.”

Jesus garantiu ainda que mantém a mesma relação de proximidade com o presidente Bruno de Carvalho e garante que não pensa em abandonar a meio do caminho o projecto que ambos idealizaram para o futebol. “É um ponto de honra para mim ser campeão nacional pelo Sporting. Vim para cá para isso e para reduzir o espaço competitivo entre os dois rivais [Benfica e FC Porto]. No primeiro ano nivelámo-nos por cima e não fomos campeões por milagre”, relembra, reforçando que é fundamental ter “uma estrutura e uma retaguarda fortes” para o edifício “não abanar ao primeiro percalço”.

“Para sermos campeões não chega ter bons jogadores, um bom presidente e um bom treinador. Tem de ser montada uma estrutura para combater os momentos menos bons e não abanar tanto, como está a acontecer. É um trabalho a médio e a longo prazo. Contra tudo e contra todos”, concluiu.

O treinador confirmou ainda que o plantel será emagrecido “para 23 jogadores, contando com os três guarda-redes” e que irão regressar outros dois jovens jogadores da casa, sem adiantar os nomes. Já em relação ao menor rendimento de alguns dos reforços que chegaram esta temporada, Jesus explicou que tal se deveu às expectativas que criaram ao chegar a Alvalade: “Vinham de equipas grandes e chegaram com expectativas de puderem ser primeiras opções, mas não o foram.”

