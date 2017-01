O crachá I Love Isabelle Huppert circulava há uma semana em Paris, disponibilizado a jornalistas, críticos e outros que, nos 19.º Rendez-Vous de Janvier que a Unifrance, organismo da indústria francesa, organiza, queriam e podiam entrevistar realizadores e actores. Entre eles, claro, estava Huppert. A actriz, embora tendo novo filme acabado de estrear em França, Souvenir, de Bavo Defurne, estava ali por causa de Elle, de Paul Verhoeven; estava ali por causa do Globo de Ouro que a personagem amoral de uma mulher violada que não é uma vítima lhe valera; estava ali a cumprir os rituais de uma anunciada nomeação para o Óscar que na terça-feira se concretizou.

PUB

Era a indústria francesa a trabalhar na promoção de um valor que agora se revela exportável, a mesma Huppert que, em 1980, foi considerada incompreensível bizarria para americano não entender no Heaven’s Gate, de Michael Cimino. Ninguém gostou desse filme (isto é um understatement, o seu falhanço comercial foi um martírio público), ninguém na América percebeu porque é que Cimino a tinha ido buscar...

De Souvenir quase nada se falou no encontro com os jornalistas (é um filme curioso, sobretudo vindo depois de Elle: possibilidade de crença, é ver para crer, Isabelle como veículo de fábula, ela, actriz "cerebral" – interpreta uma ex-vedeta do festival da Eurovisão). Falou-se sobretudo dos Globos de Ouro, e Isabelle repôs a sua proverbial secura, que nos palcos, com os prémios na mão, não tem medo de se deixar inundar, como vimos, chocante surpresa...

PUB

Falou-se de Meryl Streep e do seu discurso político anti-Trump na mesma cerimónia dos Globos em que a actriz norte-americana recebeu o prémio de carreira Cecil B. de Mille e Isabelle deitou água gelada na fervura... “Os filmes já podem ser políticos, por isso...” não via necessidade. Faz sentido, a sua personagem no action movie contemplativo que é o filme de Verhoeven, mulher que segue em frente e não discursa, que faz as coisas à sua maneira e de outra maneira, já foi recebido por uma certa elite americana também como heroína anti-Trump.

Meryl, por Florence, uma Diva Fora de Tom, de Stephen Frears, está ao lado de Isabelle, ou a concorrer com ela, nos Óscares para melhor interpretação feminina. Tem algo de irónica esta coabitação. Se nos lembramos de gloriosas presenças de Streep no cinema americano dos 70 e 80, há uma frieza, uma reserva, que são temerárias e galopantes e que em alguns casos (Manhattan, de Woody Allen, Still of the Night e Kramer vs. Kramer, de Robert Benton) são até hupertianas - as personagens não abdicavam de si próprias para seduzir quem quer que fosse, nem o espectador. Reconhecemos que isso é difícil de reconhecer nos floreados de Florence – como é impossível encontrar alguma aventura sem medo num conjunto resignado de nomeações que se prepara para coroar o pífio La La Land.

Na verdade, tem algo de irónico a presença de Huppert nestes Óscares: é que Elle existe tal como o conhecemos, como filme francês, com actriz francesa a ser o princípio da mise-en-scène, porque falhou o projecto inicial que era o de fazer um filme americano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os possíveis co-produtores tiveram medo (Elle não foi sequer nomeado, obviamente; no gueto do "filme estrangeiro" costumam estar coisas inofensivas), as actrizes americanas tiveram medo. Eis o que Paul Verhoeven nos contou: “Estávamos à procura de um cast americano, não estávamos a ir em direcção a Isabelle. Mas, depois de o argumento ter sido transposto e adaptado à América, descobrimos que não havia interesse financeiro na co-produção, os estúdios ficaram com medo do argumento, por aquilo que acontece à personagem no terceiro acto. Mais importante, não havia actriz americana do nível A que quisesse fazer o filme. Foi depois do falhanço de Elle como filme americano que Saïd [Ben-Saïd, o produtor] me disse que não chegaríamos a lado algum e desafiou-me a fazer o filme em francês.” O passo seguinte foi telefonar a Isabelle Huppert.

Em tempos, a Diane Keaton das suas aventuras sexuais em Looking for Mr Goodbar (Richard Brooks) ou a Jane Fonda de Klute (Alan J. Pakula) e de outros papéis, ou Jill Clayburgh, ou... teriam podido chamar um figo à personagem de Elle. Este é, pois, o estado do cinema americano actual, e a ironia agora tem algo de trágico: Huppert está ali para lhes mostrar o que eles/elas já não conseguem fazer.

O crachá I Love Isabelle Huppert não serve só de promoção da indústria francesa, serve para instigar a (nossa) memória. Mesmo que não vá servir para (mais) nada.

PUB