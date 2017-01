Morreu o oceanógrafo Mário Ruivo, anunciou esta quarta-feira em comunicado de imprensa o ministro do Ambiente.

Formou-se em Biologia e depois especializou-se em Oceanografia Biológica e Gestão de Recursos Vivos, na década de 50. Fez investigação científica, mas cedo começou a desempenhar cargos de coordenação de organismos nacionais e internacionais, principalmente ligados ao mar.

Logo nos vários governos provisórios de Vasco Gonçalves, foi secretário de Estado das Pescas (em 1974 e 1975) e ministro dos Negócios Estrangeiros (em 1975). Entre 1974 e 1978, foi o chefe da delegação portuguesa nas negociações para a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, também conhecida apenas por lei do Mar das Nações Unidas, que foi assinada em 1982.

Era presidente do comité português da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (a COI) da UNESCO, organismo de que foi também vice-presidente entre 2003 e 2007. Era também presidente do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

