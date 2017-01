Há mais alunos inscritos nas mini-olimpíadas da Matemática

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) registou este ano mais 30% de inscrições do que no ano passado para as mini-olimpíadas da disciplina, a realizar esta semana nas escolas, disse à Lusa fonte da organização.

PUB

A maioria das escolas realiza as provas na quarta-feira, segundo a mesma fonte. Trata-se de uma prova única.

Este é um primeiro contacto dos alunos com as Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), divididas por várias categorias, e em cada escola haverá um vencedor.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Pode haver mais do que um aluno distinguido se as provas forem muito equiparadas, mas ainda não estamos na fase das medalhas, é um primeiro contacto", explicou a fonte da SPM.

As olimpíadas nacionais tiveram a segunda eliminatória há duas semanas e a final realiza-se este ano em Viseu, de 5 a 8 de Abril.

As OPM, que vão na 35.ª edição, são organizadas pela SPM, em parceria com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra e têm o apoio do Ministério da Educação.



PUB