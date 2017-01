Bruxelas propõe quatro milhões para cobrir custos de incêndios do Funchal

A Comissão Europeia decidiu atribuir 3,925 milhões de euros à ilha da Madeira, para cobrir os custos dos incêndios florestais do Verão passado. Esse valor, concedido através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE), está incluído num pacote de 11 milhões de euros a atribuir à Madeira e a Chipre, também afectado em 2016 por uma grave seca que esteve na origem de incêndios florestais e resultou em escassez de água para a população, de acordo com a representação da Comissão Europeia em Portugal.

PUB

A comissária europeia responsável pela Política Regional, Corina Cretu, referiu-se às catástrofes da Madeira e de Chipre como “tragédias” que realçam “a importância da solidariedade da União Europeia em momentos de necessidade”. E anunciou: “Hoje passamos das palavras aos actos.”

A atribuição dessa verba aguarda agora aprovação pelo Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Em Novembro do ano passado, a Comissão Europeia adiantou 392.500 euros à ilha da Madeira, sendo o valor desse adiantamento equivalente a 10% do valor pedido na candidatura apresentada em 21 de Setembro por Portugal.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também sujeito a aprovação está a decisão da Comissão Europeia de conceder a Chipre uma ajuda de 7,3 milhões de euros para ajudar a compensar os danos decorrentes dos fogos e da seca, tendo Chipre recebido já um adiantamento de 730 mil euros.

O Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) foi criado na sequência das fortes cheias que assolaram a Europa Central no Verão de 2002, como instrumento de solidariedade europeia para com as regiões da UE afectadas por grandes catástrofes naturais. Nos últimos 14 anos, este mecanismo de ajuda foi accionado 73 vezes, em situações de inundações, incêndios florestais, sismos, tempestades e seca.

Desde então, foram assistidos 24 países europeus e a verba total ascendeu a mais de 3800 milhões de euros habitualmente utilizados, como previsto nos casos de Chipre e da ilha da Madeira, na ajuda às comunidades afectadas, na revitalização da actividade económica e no apoio dos esforços de reconstrução.

PUB