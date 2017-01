PCP quer antecipar fim do PEC em 2018 e baixar IVA da electricidade e gás para 6%

O PCP vai apresentar, nas próximas semanas, um pacote de propostas de apoio à economia, especialmente dirigidas às micro, pequenas e médias empresas (MPME), em que se inclui a antecipação do fim do Pagamento Especial por Conta (PEC) para 2018, a redução do IVA da energia eléctrica e do gás natural para 6%, a criação de uma conta-corrente entre as empresas e o Estado, o alargamento do regime do gasóleo profissional a vários sectores e a incorporação de biocombustíveis no gasóleo idêntico ao de Espanha.

PUB

Apesar de o anúncio ser feito numa altura em que se fala na necessidade de o Governo do PS apresentar às confederações patronais alternativas ao chumbo no Parlamento, amanhã, da descida da TSU (Taxa Social Única) para os patrões, o PCP recusa que estas medidas possam ser vistas como um plano B para o Executivo de António Costa e defende que são duas discussões que se devem fazer em separado. Estas propostas só passarão ao papel nas próximas semanas.

“A verdadeira alternativa é o aumento dos salários; nós precisamos é de tomar medidas para aumentar o poder de compra dos portugueses”, argumentou o deputado Bruno Dias quando questionado sobre a possibilidade de esta iniciativa do PCP poder ser lida politicamente como a alternativa ao chumbo da TSU. “Uma coisa são os incentivos à economia, outra são incentivos aos patrões para manter os salários baixos. E o aumento do salário mínimo não pode ser moeda de troca para nada”, insistiu.

PUB

Para evitar outra leitura, Bruno Dias realçou que as 12 medidas que o PCP vai transformar em projectos de lei e de resolução decorrem de propostas já antes feitas pelo partido. “Não estamos agora a favor da ideia de que devem ser dados apoios às MPME como moeda de troca de nada”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caso do PEC, que já foi reduzido de mil para 850 euros no actual orçamento, o que o PCP quer é uma antecipação para 2018 da extinção, que fora combinada com o PS que acontecesse até ao final da legislatura. Este é um dossier em que há uma consonância entre PCP e BE. Outro é o da energia, onde os dois partidos defendem a redução das rendas às eléctricas e do subsídio de interruptibilidade, assim como a redução do IVA da electricidade e do gás natural de 23% para 6%.

À lista de apoios às MPME, o PCP acrescenta a reprogramação do Portugal 2020 com apoios específicos para estas empresas e as cooperativas, o alargamento do regime do pagamento do IVA ao Estado apenas depois de cobrado para as empresas com facturação até dois milhões de euros; medidas de acesso ao crédito com juros, prazos e condições especiais para as MPME; criação de uma conta-corrente entre o Estado e as empresas para acertos das obrigações tributárias; um programa de valorização das MPME na contratação pública; alteração do regime do Imposto de Selo aprovado no orçamento de 2016 para colocar a obrigação de pagamento nos bancos e não nos comerciantes.

No caso dos combustíveis, os comunistas querem alargar ainda mais o regime do gasóleo profissional a outros sectores além da pesca e agricultura, mas apenas para maquinaria, como é o caso da construção civil. E vão propor também a definição de um nível de incorporação de biocombustíveis no gasóleo idêntico ao usado em Espanha, que permitiria a redução de pelo menos dois cêntimos por litro.

PUB