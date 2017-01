Marcelo lamenta morte de antigo autarca Artur Trindade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Artur Trindade, antigo presidente da Câmara de Porto de Mós e ex-secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), cujo funeral se realiza nesta terça-feira.

PUB

Numa mensagem publicada na sua página na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa enviou à família do ex-autarca "as mais sentidas condolências".

O Presidente realçou que "foi com profundo pesar" que soube da morte de Artur Trindade, que "teve uma vida dedicada às autarquias locais, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós de 1978 a 1985 e secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses de 1986 até 2013".

PUB

"Nessas funções e ao longo de quatro décadas foi um incessante defensor dos municípios e das suas populações. Nunca baixou os braços no trabalho pela autonomia e pela valorização do poder local, o que lhe granjeou o respeito de tantos que com ele trabalharam", realçou.

O antigo secretário-geral da ANMP morreu na segunda-feira aos 70 anos, anunciou a organização, que lamentou "profundamente a morte" do seu anterior secretário-geral.

O antigo autarca, eleito pelo PSD, foi homenageado em Outubro em Porto de Mós e recebeu também o prémio do poder local dos autarcas sociais-democratas em 2016.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Artur Trindade exerceu também funções na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A Câmara de Porto de Mós decretou três dias de luto municipal na sequência da morte do seu antigo presidente, com a colocação da bandeira do município a meia haste.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, o corpo de Artur Trindade encontra-se em câmara ardente na Capela Velório de Mira de Aire, sendo que a cerimónia fúnebre terá lugar esta terça-feira, pelas 16h, na Igreja Matriz de Mira de Aire.

PUB